عزيزي تحقق تقدماً سريعاً في مجمعها ريفيرا بمدينة محمد بن راشد

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن إحراز تقدم سريع في عمليات البناء لمشروعها ريفيرا، مجمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية في قلب مدينة محمد بن راشد، وعلى مقربة من أبرز مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في دبي.

ويمثل ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يعد وجهة أنيقة على الواجهة البحرية، ويقع في قلب مدينة محمد بن راشد على مقربة من جميع مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في المدينة. ووصلت المرحلة الأولى من أعمال البناء الآن إلى 95%، بينما بلغت المراحل الثانية والثالثة والرابعة بنسب 80% و50% و20% على التوالي، ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

وتعليقاً على هذا الإنجاز المهم في مراحل البناء، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «في ظل التوقعات التي ترجح مضاعفة عدد سكان دبي في العشرين عاماً القادمة، يكون من المؤكد ارتفاع الطلب على المجتمعات السكنية الجديدة. إننا نفخر بالمستوى العالمي لمشروعنا ريفيرا الذي يحرز تقدماً سريعاً، وموقعه في واحدة من أفضل المناطق الاستراتيجية من حيث توقعات النمو في المدينة. إن ريفيرا يعدّ بحق مشروعاً فريداً من نوعه، حيث يمتاز بجودة بنائه الرائعة، وسهولة الوصول إليه، فضلاً عن وجود مجموعة شاملة واستثنائية من المرافق والمناظر الخلابة، ليوفر لقاطنيه شعوراً فريداً من نوعه بالانتماء».

وتم تصميم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة حيث تنتشر هناك المطاعم والمحلات، و«لو جاردين»، المساحة الاجتماعية الواسعة الخضراء.

وكانت عزيزي قد أعلنت مؤخراً عن إضافة بحيرة كريستالية صالحة للسباحة بطول 2.7 كيلومتر إلى ريفيرا، وسيتم إكمالها في موعد أقرب من المتوقع، وتغطي مساحة تزيد على 130,026 متراً مربعاً، وستمتد عبر المجمع بأكمله، وتكون مكسوة بأرضية زرقاء رائعة يتم ملؤها بأكثر من 51.5 مليون غالون من المياه الصافية النظيفة والمحلاة، حيث يمكن للمقيمين السباحة فيها، والوصول إليها بسهولة عبر الممشى المحيط بها الذي سيضم أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم والمحلات، ما سيجعل من البحيرة مساحة حيوية تتيح للسكان الاستمتاع بالنزهات على ضفافها التي تحاكي شاطئ البحر، للاستمتاع بالحمامات الشمسية في أجواء من الهدوء والاسترخاء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز