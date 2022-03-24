قمة «هواوي كلاود» تبحث في دبي سبل تحقيق الازدهار بتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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تنظم شركة هواوي، الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، قمة هواوي كلاود (HUAWEI CLOUD) الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو أول حدث رئيسي للشركة يتم تنظيمه حضورياً في عام 2022 في دبي، وذلك في الفترة بين يومي 28 و29 مارس. وسيشارك في القمة أكثر من 100 شخصية من قادة القطاع التقني ورواد الأعمال لمناقشة أفضل الممارسات والرؤى لتعزيز الاعتماد على تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية والقطاع العام والخدمات المالية وشركات الاتصالات ووسائل الإعلام والتجارة الإلكترونية والألعاب وغيرها من القطاعات، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين كافة الأطراف وتحقيق الازدهار المشترك.

وسيتناول مسؤولو هواوي من خلال مشاركتهم في الاجتماعات والعروض التقديمية دور السحابة في تحقيق التكامل التقني اللازم لدفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة وسبل تعزيز التعاون لتمكين مختلف المؤسسات من تحقيق النمو في عالم يزداد اعتماده على التقنيات الرقمية. كما سيشارك العملاء والشركاء في القمة حالات الاستخدام الناجحة في تحقيق التحول بالاعتماد على السحابة الإلكترونية.

وستسلط هواوي الضوء على دور هواوي كلاود في تحقيق التحول الرقمي في المؤسسات في المنطقة من خلال الابتكار في التقنيات الرقمية التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية في البنية التحتية لتقنية المعلومات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير التطبيقات والعمليات التجارية وتعزيز الابتكار في المؤسسات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

كما ستؤكد الشركة أهمية اعتماد قادة الأعمال على تصميم Cloud Native 2.0 لدعم الابتكار وتحقيق التحول الرقمي. وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في اعتماد أنظمة الحاويات، تتمتع هواوي بخبرة عملية كبيرة وتوفر خدمات الحاويات المتكاملة والتي تم التحقق منها للمستخدمين من المؤسسات من أجل نقل التطبيقات إلى منصات السحابة الإلكترونية وتحقيق الازدهار في عصر السحابة الأصلية Cloud Native 2.0.

وقال فرانك داي، رئيس هواوي كلاود في الشرق الأوسط: «تُعقد قمة هواوي كلاود الشرق الأوسط وأفريقيا 2022 في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية نتيجة لتفشي الجائحة، حيث باتت هذه التقنيات من المقومات الأساسية لتنفيذ الأعمال في المنطقة. وسنجري خلال القمة تقييماً للتطور المتسارع الذي حققته منصة أعمال هواوي كلاود على مدار الأعوام الماضية ونستعرض القيمة المميزة التي حققتها في مجال السحابة الإلكترونية. كما سنوجه الدعوة إلى عملائنا وشركائنا لتعزيز سبل التعاون لمواصلة الابتكار وتحقيق الازدهار المشترك».

وسيتم في القمة تقييم إسهامات برنامج HUAWEI CLOUD Oasis والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021 لدعم المؤسسات التقنية والنظام الإيكولوجي في الشرق الأوسط، حيث تعهدت هواوي باستثمار 15 مليون دولار على مدار ثلاثة أعوام لمساعد 3،000 خبير في المنطقة ودعم أكثر من 1500 شريك استشاري وتقني وتمكين أكثر من 100 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنمية قدراتها السحابية وتطوير أعمالها.

وعلى هامش القمة، سيقدم جيمي زهاو، الرئيس التنفيذي لشركة Chain X Game لتطوير الألعاب لعبة REVOLAND وهي أول لعبة تعتمد على تقنية «بلوك تشين» تم تصميمها بالاعتماد على منصة هواوي كلاود، ومن المقرر إطلاقها في أبريل 2022.

يُذكر أن HUAWEI CLOUD هي منصة أساسية لتوفير الخدمات السحابية تسهم في تحقيق التحول الرقمي في شركات الإنترنت والمؤسسات والحكومات. وعلى مدار خمسة أعوام، جمعت أكثر من 2.6 مليون مطور و28،000 شريك استشاري و9،000 شريك فني وأطلقت 6،100 منتج في السوق الإلكترونية. وفي الشرق الأوسط، توفر HUAWEI CLOUD أكثر من 220 خدمة و19 مركز بيانات لأكثر من 200 شريك محلي وتمتلك قائمة كبيرة من الخدمات تضم أكثر من 80 خدمة في السوق الإلكترونية.

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