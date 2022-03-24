غرفة رأس الخيمة تشارك بمبادرة «مونة رمضان» لمؤسسة سعود بن صقر التعليمية الخيرية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

جرياً على عادة غرفة تجارة رأس الخيمة سنوياً، بالمشاركة في «المير الرمضاني» قام مسؤولو الغرفة، وأعضاء من مجلس الإدارة، وموظفوها، أمس بمقر الغرفة، بتعبئة 70 كرتونة من جميع أنواع المواد الغذائية الأساسية، وذلك بهدف إسعاد المعنيين وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، والتأكيد على قيم البذل والعطاء، وتعزيز التضامن المجتمعي والإنساني. وجاءت هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، ومبادرتها التي أطلقتها بمناسبة قدوم الشهر الكريم «مونة رمضان»، وتأتي مشاركة الغرفة بالتنسيق مع مؤسسة الشيخ سعود، بهدف دعم الأسر المتعففة وتعزيز التضامن الاجتماعي والإنساني معهم، تأكيداً لحرصهما على دعم الفئات التي تعاني من الظروف المعيشية الصعبة، وتوفير بعض احتياجاتها، ليتم توزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت عارفة صالح الفلاحي، عضو مجلس إدارة الغرفة: إن مبادرة «مونة رمضان» تعمل على تعزيز روح التآخي والتراحم والتعايش والتسامح، فيما أكد محمد حسن السبب، مدير عام الغرفة بالوكالة، أن مجتمع دولة الإمارات مجتمع متماسك ومتضامن مع الآخرين، يتميز أفراده بقيم البذل والعطاء، مشيرين إلى التزام غرفة التجارة برسالتها، وحرصها على المشاركة في مثل هذه المبادرات، لما تجسده من أروع صور التلاحم المجتمعي في الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز