بنك أبوظبي الأول يوقع شراكة مع «كيو للعقارات» لفتح وإدارة حسابات الضمان

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع بنك أبوظبي الأول اتفاقية شراكة مع «كيو للعقارات»، التابعة لشركة الاستثمارات «كيو القابضة» المدرجة في سوق أبوظبي المالي، وذلك لفتح وإدارة حسابات الضمان الخاصة بالمشروع السكني الجديد «ريم هيلز».

وقع الاتفاقية ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة «كيو القابضة»، وسانجاي سيتي، عضو منتدب أول ورئيس العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول، وذلك خلال حفل إطلاق مشروع «ريم هيلز»، الذي أقيم في فندق دوسيت تاني أبوظبي.

وتأتي الاتفاقية في إطار متطلبات القانون رقم (3) لعام 2015 حول حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي، والذي صدر لتطبيق لوائح تنظيمية جديدة لحسابات الضمان العقارية بهدف حماية حقوق البائعين والمشترين، من خلال التسجيل الرسمي لكافة المشاريع ومعاملات البيع على الخارطة.

وقال سانجاي سيتي: يتمتع بنك أبوظبي الأول بالخبرات والإمكانات المتميزة التي تجعل منه شريكاً مثالياً لشركة كيو للعقارات، حيث قدم البنك خدمات حسابات الضمان على مدى 14 عاماً لعدد من أهم المشاريع في الدولة. ويسعدنا أن نقدم هذه الخدمات إلى مستثمري مشروع ريم هيلز، في خطوة نثق بدورها في دعم القطاع العقاري، وتعزيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي بشكل عام.

وألقى ماجد عودة الضوء على الدور البارز الذي تلعبه الشركة في المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية الوطنية. وأضاف: تم تصميم المشروع، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات درهم، ليكون ملاذاً هادئاً بعيداً عن صخب الحياة اليومية في المدينة. وكان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نتعاون مع أحد أكبر البنوك في المنطقة وأكثرها أماناً لنضمن أعلى معايير الحماية المالية لكافة الأطراف المعنية.

ولدى بنك أبوظبي الأول فريق عمل خاص بإدارة حسابات الضمان يعمل تحت مظلة قسم العمليات المصرفية الدولية التابع لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية. كما يدير البنك بنجاح حسابات الضمان المصرفية في دبي لأكثر من عقد من الزمن، وفي أبوظبي منذ شهر يناير 2016 عند الإعلان عن القوانين الخاصة بحسابات الضمان.

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