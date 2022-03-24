«جلفار» تنضم إلى عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار انضمامها إلى عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي يضم ائتلافاً من كبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، مما يجعلها أول شركة أدوية في دولة الإمارات تنضم إلى عضوية المجلس. يأتي ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الإمارات للمستثمرين بالخارج برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس المجلس.

وأكد الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: نفتخر بأن نكون أول شركة أدوية إماراتية تنضم إلى مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. ويأتي انضمامنا إلى المجلس تماشياً مع رؤيتنا الاستراتيجية لرفع مكانة اسم الإمارات على المستوى الدولي من خلال التوسع في أسواق جديدة. كما نتطلع إلى لعب دور محوري في دعم اقتصاد الدولة استناداً على جهود المجلس.

وقال جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: سُعداء بانضمام شركة جلفار إلى عضوية المجلس، وذلك انسجامًا مع استراتيجية المجلس لدعم التطور المتسارع الذي يشهده قطاعات الصحة والرعاية الصحية وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية، وللاستفادة خلال المرحلة المقبلة من فرص نمو جديدة.

وأكد الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: نتشرف بالانضمام إلى مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج كعلامة تجارية إماراتية رائدة. ونحن ملتزمون بالمساهمة في تطوير الصناعات والاستثمارات الإماراتية، والتي تعد وسيلة رئيسة لتنويع الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات وتحديداً في قطاع الرعاية الصحية.

وقال ناصر بن طحنون النقبي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في جلفار، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: إن عضوية شركة جلفار في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خطوة إيجابية وحراك يعزز حضور الشركات الكبرى الإماراتية الرائدة في الأسواق العالمية تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدولة وسياستها ونهجها الخارجي.

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