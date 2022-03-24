"ديوا" تعلن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي

المصدر: وام

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح في سوق دبي المالي من 2.25 إلى 2.48 درهم للسهم، على أن يتم إتاحة 3.25 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 6.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال هيئة كهرباء ومياه دبي مع احتفاظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.. مشيرا إلى أن جميع الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب تمثل عملية بيعٍ للأسهم الحالية المملوكة لحكومة دبي.

وتوقع الطاير أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7.31 مليار درهم /1.99 مليار دولار أمريكي/ و 8.06 مليار درهم /2.19 مليار دولار أمريكي/ ما يعني أن القيمة السوقية للهيئة ستتراوح عند الإدراج بين 112.50 مليار درهم إماراتي /30.63 مليار دولار أمريكي/ و 124.00 مليار درهم /33.76 مليار دولار أمريكي/ مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.

ووفق ما تم الإعلان عنه سابقا سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين وموظفي مجموعة شركات هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلين كجزء من اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وللمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول بما فيها دولة الإمارات وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين.

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 2 أبريل المقبل لاكتتاب الأفراد وحتى 5 أبريل المقبل للمستثمرين المؤهلين.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل المقبل .. كما من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح وإدراج الأسهم في 12 أبريل المقبل وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" : تضطلع هيئة كهرباء ومياه دبي بدور محوري في مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية الشاملة لإمارة دبي وتعد داعماً رئيسياً لاستراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 ..

وهذا الطرح فرصة مهمة للمستثمرين للمشاركة في قصة نمو فريدة استمدت إلهامها من الطموح اللامحدود لدبي ودولة الإمارات ككل .. ومنذ الإعلان عن نية الإدراج في سوق دبي المالي الأسبوع الماضي وتلقينا اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين الذين يدركون تصميمنا الراسخ على إرساء أسس مستقبل مستدام لإمارة دبي .. كما يعكس هذا الاهتمام الثقة في هيئة كهرباء ومياه دبي التي تواكب النمو الاقتصادي والنمو في عدد السكان الذي تشهده دبي عبر تطوير بنية تحتية تنافسية عالمية المستوى لترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفقًا لأعلى المعايير العالمية من حيث التوافرية والاعتمادية والجودة والكفاءة مع تطبيق نظام حوكمة رشيد على مستوى عالمي يشمل جميع عمليات الهيئة ..مبديا تطلعه للترحيب بالمساهمين الجدد بعد إدراج أسهم الهيئة رسمياً في سوق دبي المالي خلال الأسابيع القادمة.

وتتوفر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد في نشرة اكتتاب باللغة العربية في دولة الإمارات .. أما فيما يخص المستثمرين المؤهلين تتوفر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية ..

وتتوفر نشرة الاكتتاب في الدولة ومذكرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني: www.dewa.gov.ae/ipo.

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