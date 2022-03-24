الأسهم تربح 11.2 ملياراً بدعم شراء أجنبي ومؤسسي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 11.2 مليار درهم في ختام جلسة أمس، مدعومة بعمليات شراء للأجانب والمؤسسات استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.34% ليغلق عند 3361.2 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.95% ليصل إلى 9723.55 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والعقار والاستثمار والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.83 مليار درهم، منها 1.58 مليار في أبوظبي، و250.9 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 347.5 مليون سهم، موزعة بواقع 232.13 مليوناً في أبوظبي، و115.36 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 13632 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.21% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.41% و«جي إف اتش» 0.86%، فيما استقر «دبي الإسلامي» وتراجع «أملاك» 9.93%. وزاد قطاع العقار 0.67% على وقع ارتفاع «ديار» 1.6% و«إعمار العقار» 0.93% و«الاتحاد العقارية» 0.4%، بينما انخفض «إعمار للتطوير» 1.18%. وصعد قطاع الاستثمار 0.4%. وأغلق قطاع النقل مستقراً.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 94.6 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 35.9 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 35.2 مليوناً. وحقق «الإسكندنافية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 4.29%، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.93%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 48.5 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع القطاع المالي مع نمو «أبوظبي الأول» 2.46% و«ملتيبلاي» 2.47% و«الواحة كابيتال» 0.63%، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.8% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53% و«العالمية القابضة» 0.7% و«ألفا ظبي» 0.07%، وارتفع قطاع العقار.

وفي قطاع الاتصالات، ارتفع «اتصالات» 1.64%، بينما تراجع «الياه سات» 0.35%. وفي قطاع الطاقة استقر «أدنوك للتوزيع»، فيما انخفض «أدنوك للحفر» 0.79% و«دانة غاز» 0.83% ولم يشهد «طاقة» أي تغيير.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 311.5 مليون درهم. وحقق «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.91%، فيما كان «صناعات أسمنت الفجيرة» الأكثر تراجعاً بنسبة 6.25%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 175.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

اتجهت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 124 مليون درهم، منها 39.2 مليوناً في دبي، و84.8 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل باستثمار 124 مليونا، موزعة بواقع 39.2 مليوناً في دبي، و84.4 مليوناً في أبوظبي.

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