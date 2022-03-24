«ستراتا» تكشف عن استراتيجيتها الجديدة للصناعات المتقدمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ستراتا للتصنيع، الشركة الوطنية لصناعة أجزاء وهياكل الطائرات من المواد المركبة، إطلاق استراتيجيتها للصناعات المتقدمة لتحلق في مجالات تصنيع متطورة، تشمل قطاعات صناعية جديدة وحيوية مثل المواد المتقدمة، الأدوية والعلاجات والأتمتة والحلول الرقمية، بهدف أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة في الإمارات.

ويأتي هذا بعد تحقيق مسيرة ناجحة خلال الأعوام الماضية رفعت الشركة شعار «صنع بفخر في الإمارات» شامخاً في قطاع صناعة الطيران العالمي، لترتقي ستراتا لآفاق جديدة ومستقبل مليء بالطموحات والإمكانيات اللامحدودة.

وقال إسماعيل عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا: «نحن سعداء جداً بإطلاق هذا العصر الجديد في مسيرة الشركة، فإننا اليوم نخطو خطوتنا الأولى في رحلة جديدة سنشهد فيها الكثير من التطورات الهامة في ستراتا، حيث لن نضاعف قدرتنا في صناعة الطيران وحسب، بل نعتزم الإسهام في قطاع التصنيع الإماراتي بشكل أكبر وبناء قطاعات صناعية جديدة، وذلك من خلال تحقيق الرؤى الوطنية والاستثمار في المواهب الشابة، وإقامة شراكات قوية مع الشركات العالمية التي تشترك معنا في نفس الرؤية الاقتصادية المستدامة».

ومن خلال تمكين القطاع الخاص في الإمارات، ستقوم ستراتا بتوفير العديد من الفرص للشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة .

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