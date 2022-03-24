ثاني الزيودي: احتياطي الإمارات من الأرز والقمح والسكر يكفي 6 أشهر

المصدر: دبي - رويترز

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قال ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، إن الإمارات لديها احتياطيات غذاء تكفي ستة أشهر على الأقل.

وأضاف الزيودي في تصريحات لـ «رويترز»، أن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الغذائية، تشمل الأرز والقمح والسكر. وكان الزيودي قد أكد خلال افتتاح أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، أن الإمارات ماضية قدماً في تعزيز شراكاتها مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من مساعيها لتنويع اقتصادها.

وأكد توجه الدولة إلى امتلاك اتفاقيات تجارية مع 90% من دول العالم بما في ذلك أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا، انطلاقاً من إيمانها بأن النمو والازدهار يتطلب من الدول العالم مزيداً من التعاون والشراكات.

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