«أمريكانا» تبحث الإدراج في الإمارات أو السعودية

المصدر: دبي - البيان

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ذكرت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر أن شركة «أمريكانا» تجري محادثات أولية للإدراج في الإمارات أو السعودية، أو للإدراج المزدوج. وأضافت المصادر أن المحادثات ما زالت جارية، لكن لم يتم بعد تعيين مستشارين للإدراج، ولا توجد تأكيدات على أن العملية ستتم. وقال أحد المصادر إن عملية الاكتتاب العام قد ينتج عنها جمع ما يقارب مليار دولار للشركة. وحسب البيانات المتوفرة على موقع «أرقام»، كانت مجموعة «أديبتيو» الإماراتية، برئاسة محمد العبار، قد استحوذت على 93.4% من أسهم الشركة، اشترت حصة منها في أكتوبر 2016، وحصة أخرى في مارس 2017.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في نوفمبر 2016 شراءه 50% من مجموعة «أديبتيو» المملوكة لمجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة محمد العبار، وذلك عبر شركته التابعة «الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية». وتأسست «أمريكانا» في الكويت عام 1964، وتدير أكثر من 1800 مطعم في جميع أنحاء المنطقة، فضلاً عن 25 موقعاً لإنتاج المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والكويت ومصر. وانسحبت الشركة من السوق الكويتي في 23 أبريل 2018.

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