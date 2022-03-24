1.5 مليار التصرفات العقارية في دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 448 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم، منها 93 مبايعة أراض بقيمة 388.2 مليون درهم، و355 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 842.77 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة وادي العمردي تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الورقاء الثانية تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 49 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

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