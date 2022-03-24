5.7 مليارات استثمارات «العالمية القابضة» في صناديق دولية خلال عامين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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كشفت «العالمية القابضة» عن استثمارها 5.7 مليارات درهم في صناديق مختلفة في جميع أنحاء العالم خلال العامين الماضيين، مضيفة أن إجمالي قيمة الأصول الصافية لهذه الصناديق بلغ 7.36 مليارات درهم مع نهاية العام الماضي.

وأوضحت «العالمية القابضة» أن من بين هذه الصناديق «فالكون فند» و«في واي سبيس اكس 2» و«أوكسفورد نانبور تكنولوجيز» و«سينوفيشن ديستربت فند» و«ألفا ويف فينتشر».

وأكدت «العالمية القابضة» أنها ستواصل من خلال شركاتها التابعة التركيز على رؤيتها لبناء شركة قابضة قوية تحتوي على أصول تشغيلية متنوعة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في الصناعات النامية وإنشاء شركات مبتكرة تضيف قيمة وتحقق تحسينات مستدامة للمجتمعات في الإمارات والعام العربي.

وأضافت الشركة أن ركائزها الاستراتيجية تعتمد على عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة والتوحيد والتنويع والإدراج. وذكرت الشركة في مخطط لبياناتها التجارية والمالية عن العام الماضي، أنه خلال 2022 تتطلع الشركة للاستحواذ علي أسهم لتوسيع وجود «أي اتش سي فودز» في منتجات زيوت الطعام، مشيرة إلى أن عملية الاستحواذ الاستراتيجي مع شركة «أسمنت رأس الخيمة للاستثمار» نتج عنها ما يقرب من 5.51%- من حقوق الملكية في الكيان المندمج.

وأشارت إلى إدراج محتمل للاكتتاب العام في «بيور هيلث» أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في الإمارات، إضافة إلى الاستحواذ من قبل «ألفا أبوظبي القابضة» لزيادة قدرة محفظة الطاقة المتجددة.

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