المصدر: دبي ــ البيان

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● أوضحت شركة «أملاك للتمويل» أن خسائرها المتراكمة نسبة إلى رأس المال بلغت 87.6%، لذا تم إدراج قرار خاص في جدول الجمعية العمومية بشأن استمرارية الشركة، وذلك التزاماً بمتطلبات القانون الاتحادي، بشأن الشركات التجارية، والذي ينص على أنه حال بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة نصف رأسمالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خلال 30 يوماً من تاريخ الإفصاح عن القوائم المالية، دعوة العمومية للنظر في اتخاذ قرار باستمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها.

● تعقد شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 14 أبريل المقبل للنظر في مقترح مجلس الإدارة، بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 8 فلوس للسهم بإجمالي 9.7 ملايين درهم عن العام الماضي.

● تكبدت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» خسائر متراكمة بنحو 71.5 مليون درهم تعادل 47.6% من رأس المال مع نهاية العام الماضي. وأشارت الشركة إلى قيامها بتعديل خطة العمل للعام الجاري وما بعده لمعالجة هذه الخسائر.

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