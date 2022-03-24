عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح معرض «الساعات والمجوهرات» بمشاركة 300 شركة عالمية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس فعاليات النسخة الـ49 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويستمر المعرض، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، 5 أيام، وسط مشاركة أكثر من 300 شركة عالمية من 20 دولة، ونخبة من رواد صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات في العالم، إلى جانب عشرات الشركات الإماراتية.

حضر الافتتاح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومعالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة.

جولة

وتجول سموه في أروقة المعرض، ملتقياً أبرز العارضين ومسؤولي الشركات الإماراتية والأجنحة الأجنبية المشاركة. واطلع على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة في صناعة الذهب، وأبرز التشكيلات والابتكارات في مجال الساعات والمجوهرات وآخر خطوط الموضة والتصاميم المعاصرة.

منصة

وقال عبدالله سلطان العويس إن المعرض تحول منذ انطلاقه قبل أكثر من ربع قرن من حدث إقليمي إلى منصة دولية بامتياز تحظى بأهمية ومكانة بارزة لدى شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار والخبراء والعاملين في مجال صناعة وتصميم الساعات والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة، فضلاً عن كونه مقصداً مهماً لعشاق المجوهرات والساعات.

أجنحة

ويشهد الحدث مشاركة واسعة لعدد من الأجنحة الوطنية ومن أبرزها إيطاليا والهند، اللذان يشاركان بأكثر من 100 عارض، إلى جانب شركات رائدة وعلامات تجارية شهيرة من السعودية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، واليابان، وباكستان، وبولندا، وسنغافورة، وتايلاند، وتركيا، والبحرين، وكولومبيا، والكويت، ولبنان، وليتوانيا، واليمن، بالإضافة إلى عشرات الشركات الإماراتية.

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