«كاستم شو الإمارات» ينطلق غداً في دورة استثنائية

المصدر: دبي- البيان

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أعلن معرض كاستم شو الإمارات، الأكبر من نوعه في المنطقة للسيارات والدارجات النارية المعدلة، انطلاق الدورة السابعة غداً، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 27 مارس، مع جدول استثنائي حافل من العروض والفعاليات المتنوعة مع مفاجآت للجمهور من عشاق ومحبي السيارات والدراجات النارية.

وستشهد هذه الدورة، التي تتزامن مع إكسبو 2020 دبي، مشاركات متميزة لشرطة دبي والدفاع المدني في دبي، ومنظمة سيما العالمية، وعدد من الجهات والمؤسسات. ويشهد المعرض مشاركة سيارات ودراجات نارية معدلة، بقيمة 500 مليون درهم، منها سيارات نادرة لشباب إماراتيين من الجنسين.

وقال جمال صالح بن لاحج رئيس مجلس إدارة «كاستم ايفينت»، إن هذه الدورة الاستثنائية، ستضم فعاليات للشباب والطلبة والأطفال. وقد حرصنا على إشراك الجمهور في الفعاليات، ورصد العديد من الجوائز التحفيزية للمشاركين في مختلف الأنشطة، مشيراً إلى أن الدورة الحالية للمعرض، تتضمن مسابقات نوعية للمشاركين وللجمهور. وتبلغ قيمة الجوائز نصف مليون درهم، إضافة إلى جائزة كبيرة للفائزين في فئة الدراجات النارية المعدلة، عبارة عن دراجة نارية طراز حديث، كما سيضم المعرض فعاليات متميزة للأطفال والعائلات بطريقة مبتكرة.

نجاح

وأفاد بأن المعرض حقق نجاحاً كبيراً في الأعوام الماضية، ما جعله محط أنظار الشركات والأشخاص المتخصصين والمهتمين بمجال تعديل السيارات والدراجات النارية. ومنذ ختام الدورة الماضية، حرص فريق «كاستم شو الإمارات»، على استقطاب المزيد من الشركات المحلية والعالمية، وعلى رأسها منظمة «سيما العالمية»، حيث وافقت على المشاركة بعدد كبير من الشركات الأمريكية في دورتنا الحالية. وتتضمن فعاليات الأطفال سفراء كاستم شو، والتعرف إلى السيارات بطريقة مبسطة، إضافة إلى تخصيص منطقة للألعاب مصممة بطريقة ابتكارية تفاعلية.

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