115 مليار درهم استثمارات النساء بعقارات دبي في 5 سنوات

المصدر: دبي- البيان

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تتواصل فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر دبي العقاري الدولي، الذي تنظّمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في فندق ذا اتش دبي الذي يختتم اليوم، ويهدف إلى تسليط الضوء على سوق دبي العقاري، الذي يعدّ الأبرز والأهمّ على مستوى المنطقة، والمكانة المستقبلية المتنامية لهذا القطاع بفضل البيئة والبنية التحتية عالمية المستوى، التي تتمتع بها الإمارة، إلى جانب إبراز الدور الرئيسي للمرأة في العمل على تعزيز مسيرة التنمية والتطوير المستدامة التي يشهدها القطاع.

ووصل عدد النساء العاملات في القطاع العقاري في دبي إلى 3,141 امرأة، فيما وصل المبلغ الإجمالي لاستثمارات النساء في عقارات دبي بحسب سجلات دائرة الأراضي والأملاك إلى 115 مليار درهم، خلال السنوات الخمس الماضية، تتوزع على 57,700 امرأة و78,500 استثمار، الأمر الذي يعكس بقوة وعي المرأة التام للأبعاد الاستثمارية في هذا القطاع.

وشهد المؤتمر حضور عدد من مسؤولي دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على رأسهم ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة، وماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في الدائرة، إلى جانب ليزلي سميث رئيسة الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين «NAR» ووفد من أعضاء الرابطة، التي تضم 1.2 مليون عضو من مختلف أنحاء العالم، ويمثل الوفد العقاري الأمريكي العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، من الوسطاء والمطورين والوكلاء العقاريين المرخصين، وعدداً كبيراً من المستثمرين، ما يعزز من فرصة التعاون العقاري في دبي والولايات المتحدة، والتي ستؤدي حتماً إلى مشاريع مبهرة ونتائج متميزة.

ووجه ماجد المري في كلمة ألقاها بالنيابة عنه سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي الدعوة لأعضاء الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين بالوفد الأمريكي والمشاركين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لزيارة «إكسبو 2020 دبي»، والذي يختتم فعالياته نهاية الشهر الجاري. وسلّط المري الضوء على الزخم، الذي يشهده سوق دبي العقاري، ومستويات النمو خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن تطبيق دبي ريست، كذلك أسهم في تسهيل تجربة المتعاملين والمستثمرين وأصحاب الشأن في كلّ ما يتعلق بالقطاع العقاري، من خلال الخدمات الذكية والمتطورة التي يشملها، والتي تزيد على 100 خدمة، تسهم في تعزيز الابتكار والتميّز والاستدامة في القطاع العقاري.

وسلّطت ماجدة علي راشد الضوء على دور المرأة في القطاع العقاري، مشيرة إلى أنّ تركيز الحدث على المرأة ودورها في القطاع العقاري، يعد دليلاً على الأهمية والمكانة، التي باتت تتربع عليها النساء في عالم سوق العقارات. وقالت: التزمت أراضي دبي بتمكين المرأة ودعمها في السوق العقاري سواء من خلال الاستثمار أو العمل في القطاع، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية المناسبة لها في مختلف الإدارات والأقسام داخل الدائرة.

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