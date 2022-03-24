معرض العقارات الدولي اليوم

المصدر: دبي- البيان

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أكد منظمو معرض العقارات الدولي 2022 اكتمال كافة الاستعدادات للمعرض في نسخته لهذا العام، والذي يمثل منصة حيوية للمبيعات لأسواق العقارات المحلية والعالمية، وينطلق المعرض اليوم، ويستمر حتى 26 مارس بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ومن المتوقع وصول أكثر من 600 مستثمر عالمي للانضمام للمعرض، بهدف التواصل والاجتماع بالشركاء، والتعرف على الفرص، وآخر المستجدات في القطاع من خلال «برنامج المستثمرين العقاريين خلال إكسبو». ويأتي الوفد الذي يتألف من مجموعة من كبار المستثمرين من أصحاب الملاءات المالية والدخول المرتفعة من مختلف دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وهو ما سيمثل إضافة نوعية لزوار المعرض العالمي، ويعززمبيعات الشركات المشاركة .

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