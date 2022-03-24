أحمد بن سعيد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار

المصدر: دبي ـ البيان

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، وأولي ماورر، وزير المالية في الاتحاد السويسري؛ افتتحت شركة فيرمينيش، أكبر شركة خاصة في العالم لإنتاج العطور والنكهات، مقرها الإقليمي الجديد في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم. ويشرف المقر الجديد على العمليات والنمو في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يضم مركزاً للبحث والتطوير.

ورحّب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بشركة فيرمينيش، مهنئاً القائمين عليها بمناسبة افتتاح مقرها الإقليمي الجديد وبدء مرحلة جديدة من خططها التوسعية انطلاقاً من دبي. وقال سموه: بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته المستمرة بتعزيز دعائم بيئة الأعمال التنافسية للإمارة وتوفير بنية تحتية متطورة وتشريعات جاذبة ومحفزة للنمو، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار ووجهة رئيسية لمؤسسات الأعمال والشركات العالمية الساعية لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة.

مسيرة التنويع

وأضاف سموه: مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي باتت اليوم تركز على قطاعات استراتيجية تسهم في صنع المستقبل ومن أبرزها قطاع العلوم والبحث والتطوير الذي يشكل أحد مرتكزات التنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي، مع استمرار الإمارة في توثيق شراكاتها مع كبرى المؤسسات العالمية المعنية بالبحث والتطوير في مختلف المجالات، كذلك التوسع في استقطاب أفضل العقول والكفاءات العلمية والمهنية ضمن شتى التخصصات.

وتهدف «فيرمينيش» من خلال مقرها الإقليمي الجديد إلى الارتقاء بآفاق وقدرات الشركة من خلال مركز البحث والتطوير وتبنّي أحدث الحلول التقنية لتصميم نكهات وعطور ملائمة لمتطلبات المستهلكين في المنطقة.

حضر الافتتاح ماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى الإمارات ومملكة البحرين، ومالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم، ومروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم. كما حضر الافتتاح جيلبرت غسطين، الرئيس التنفيذي لشركة فيرمينيش، وأرنو باتشيلييه، مدير عام الشركة.

منتجات جديدة

وتضم المنشأة مختبراً للبحث والتطوير مزوداً بأحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذي سيمكّن الشركة من تقديم منتجات جديدة بمكونات عالية الجودة للعطور الشخصية الفاخرة والعطور المستخدمة في منتجات العناية بالجسم والعناية المنزلية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من نكهات المأكولات والمشروبات المُصممة لتناسب أذواق المستهلكين في المنطقة. وتدعم هذه الخطوة طموحات الشركة لتسريع عمليات الابتكار وتحقيق التوسع العالمي وتعزيز الوصول إلى الأسواق الرئيسة ومواكبة التوجهات مع تقليص الوقت اللازم لتسويق المنتجات الجديدة.

ويُعد المقر الأول من نوعه للشركة في المنطقة، وهو يحاكي رؤيتها «Lab 4.0» التي تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل الاستعداد للمتغيرات المستقبلية، وتأتي أهمية التطبيقات المتطورة في زيادة قدرة فيرمينيش على تحسين عمليات أخذ العينات باستخدام أفضل الممارسات الصناعية المرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تضم المنشأة مستودعاً آلياً بالكامل، يمكنه تخزين ما يصل إلى 40 ألف منتَج، بالإضافة إلى روبوت مضاعف القدرات متصل بأكثر من 240 مكوناً، ويمكنه تحضير عينة العطر في أقل من دقيقة.

علاقات طويلة الأمد

وقال ماسيمو بادجي: تجمع سويسرا والإمارات علاقات طويلة الأمد ذات قيمة اقتصادية وثقافية كبيرة لكلتا الدولتين. ونسعى جاهدين لإثراء التعاملات ضمن مختلف القطاعات من خلال التبادل المثمر للمعرفة والموارد التكنولوجية والمواهب. ويأتي توسُّع فيرمينيش في دبي كخطوة معززة لهذه المساعي، ونفخر بافتتاح المنشأة الجديدة بحضور أولي ماورر، وزير المالية، ونسعى من خلال توسع المقر الإقليمي إلى تقديم المزيد من التقنيات المطورة في سويسرا لتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى حرصنا على إحداث تأثير أكبر من خلال زيادة الاستثمار والبحث العلمي.

قواعد راسخة

وقال مالك سلطان آل مالك: حرصت القيادة الرشيدة على رعاية قطاع العلوم ووضع الرؤى والخطط الاستراتيجية التي أسهمت في بناء بيئة أعمال فريدة من نوعها في المنطقة استقطبت أبرز الشركات العالمية والمواهب في مختلف المجالات المتعلقة بالعلوم والبحث والتطوير. وقد أسهم مجمع دبي للعلوم التابع للمجموعة، منذ تأسيسه، بشكل كبير في إرساء قواعد راسخة للقطاع واستقطاب أفضل الأسماء العالمية ونخبة من العقول التي عملت على تطوير آليات البحث والإنتاج وتعزيز صادرات الدولة في قطاعات حيوية وتخصصية للغاية، وأعتبر أن قصة نجاح وتوسع فيرمينيش خلال العقد الماضي وافتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مجمع دبي للعلوم إنجاز جديد للإمارة وعلامة بارزة في مسيرة نمو قطاعات العلوم والبحث والتطوير بالدولة ككل.

وقال جيلبرت غسطين: الإبداع والابتكار والاستدامة المدعومة بالعلوم والأبحاث محاور أساسية لعمليات فيرمينيش، وأحد مرتكزات منظومة العمل لدينا وقد مكنتنا هذه العناصر من اكتساب مكانة متقدمة في مجالات هذا القطاع، وهي نفسها التي ستستمر في دفع نمونا إلى آفاق جديدة. وتوفر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصاً استراتيجية للتوسع نظراً لتنوع أسواقها والفرص الهائلة فيها، نجاحنا نابع من معرفتنا العميقة للمستهلكين وتطلعاتهم، ويعتبر مجمع دبي للعلوم هو المكان الأمثل للوصول إليهم. وشكل مجمع دبي للعلوم خياراً استراتيجياً لتمركزنا في المنطقة نظراً لحجم القيم المضافة التي يوفرها، وخصوصاً البنى التحتية المتقدمة ذات المستويات العالمية التي يتميز بها المجمع، بالإضافة لمكونات مجتمعه الشامل الذي يرتكز على العلوم، يقربنا إلى الشرائح التي نستهدفها أكثر من أي وقت مضى، ويسهم في دعم طموحاتنا وتمكيننا من تنظيم تجارب تنافسية تناسب الأذواق الإقليمية.

ومُجمع دبي للعلوم أول مجمّع أعمال متخصص في مجالات الصحة وعلوم الحياة والاستدامة في المنطقة، ومنذ تأسيسه استقطب كبرى الشركات العالمية ونخبة من الشركات الإقليمية التي اجتذبت آلاف المتخصصين والمواهب في مختلف مجالات العلوم، ويضم أكثر من 400 شركة يعمل فيها أكثر من 4,000 من المحترفين في مجالات علمية متنوعة.

شركة رائدة

تأسست شركة فيرمينيش العام 1895، وهي شركة رائدة متخصصة في صناعة النكهات الطبيعية والعطور والمكونات التي تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة. وقد طورت فيرمينيش مجموعة واسعة من النكهات والمستخلصات الطبيعية والعضوية التي تلبي الاحتياجات على المستويين المحلي والإقليمي، كما تستخدم التكنولوجيا الخضراء والمكونات الطبيعية كجزء من التزامها بالاستدامة.

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