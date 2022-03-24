تخفيضات حتى 50% على 10 آلاف سلعة في «كارفور» خلال شهر رمضان

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد كريستوف أورسيت، رئيس القسم التجاري والعمليات في كارفور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، بذل كل الجهود لتوفير أرخص الأسعار لعملاء الشركة في الدولة، لافتاً إلى تأمين مخزون كبير من جميع السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: تأمل «كارفور» أن تسهم في توفير مستلزمات الشهر الكريم من خلال العروض الترويجية الضخمة والمبادرات الخيرية، حيث تقدم كارفور تخفيضات تصل إلى 50% على أكثر من 10 آلاف سلعة على مدار الشهر.

وقال خلال مؤتمر صحافي: نبذل ما في وسعنا لتخفيف تأثير أسعار العديد من السلع الرئيسية مثل النفط والحبوب والزيوت، كما ليس لدينا تأثير على الزيادة الحاصلة في أسعار النقل البحري على سبيل المثال، والتي ارتفعت من أوروبا وآسيا، والجوي بنسبة ثنائية الرقم لم نشهدها منذ أكثر من 10 سنوات، ولذلك نحن نقوم بمحادثات مع المزودين وتجنيب المستهلكين الزيادة في الأسعار، ونسبتها بين 4-5%، ما أمكن من خلال التعاون معهم في طرح العروض الترويجية، وكذلك من خلال دراسة الأسعار بشكل مستمر، مستخدمين تقنيات تحليل البيانات في ذلك.

واستناداً إلى ذلك، تخطط كارفور لتوفير عروض تصل إلى 50% على منتجات رمضان الأكثر طلباً. وسيتم إطلاق عروض ترويجية جديدة أسبوعياً لتلبية طلبات المستهلكين المتنوعة عبر فئات متعددة، بما في ذلك الأطعمة، والمشروبات، والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية. وسيسهم المخزون الإضافي في ضمان تدفق ووصول الإمدادات من دون انقطاع على مدار 24 ساعة في بعض الفروع.

وأضاف: يشكل شهر رمضان فرصة لنا لتقوية الأواصر مع المجتمعات، التي نحن جزء منها، وتوفير الدعم لها وتعزيز قيم العطاء والمشاركة، وبناءً على ذلك تشمل خططنا، أيضاً، مضاعفة التبرعات الخيرية الخاصة بعملائنا والإسهام بـ100 ألف وجبة للأسر المحتاجة في جميع أنحاء الإمارات.

وستتواصل حملة كارفور لشهر رمضان على مدى أكثر من 6 أسابيع، بجميع فروع كارفور في الإمارات وعبر الإنترنت.

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