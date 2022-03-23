الشركات الناشئة في Hub71 تستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، جمع الشركات الناشئة في Hub71، استثمارات بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم منذ انطلاقها، وعقدها أكثر من 20 صفقة، بقيمة 30 مليون درهم في 2021.

وارتفعت قيمة الشركات الناشئة في Hub71، إلى 5.87 مليارات درهم، مع توفير هذه الشركات قرابة 1000 فرصة عمل، منذ انطلاقها في 2019، ما يعكس مدى الأثر الإيجابي للمجتمع التكنولوجي المزدهر في أبوظبي.

وتسهم Hub71، بدعم من شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، في تسريع مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتعزيز جهود أبوظبي الهادفة إلى تكريس مكانتها كعاصمة عالمية لريادة الأعمال بحلول عام 2031.

ووسَّعت Hub71 نطاق شراكاتها الاستراتيجية، وبرامجها الفعالة في خلق القيمة المضافة، لتمكين الشركات الناشئة الرائدة حول العالم من تحقيق النمو، لتصبح شركات تسهم بقوة في حركة الاقتصاد العالمي.

ونشرت Hub71 تقرير الأثر السنوي لعام 2021، الذي يسلط الضوء على نماذج النمو والنجاح التي تحققت خلال العام الماضي، في مجتمعها الذي يضم أكثر من 100 شركة ناشئة.

وقال محمد الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة Hub71: يؤكد النمو الكبير الذي حققته الشركات الناشئة في Hub71، والذي تجاوز نسبة 191 % في 2020، مكانة أبوظبي كاقتصاد متطور ومبتكر قائم على التكنولوجيا.

وستشكّل ريادة الأعمال دعامةً رئيسةً في اقتصاد الإمارة المستدام. وكلنا ثقة بأن الشركات الناشئة المتميزة التي تحتضنها Hub71، ستواصل جذب الاستثمارات على المدى الطويل، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الشركات العالمية.

نتائج

ويضم مجتمع Hub71 الحيوي، شركات تكنولوجيا ناشئة من 25 دولة، وناشطة في 18 قطاعاً متنوعاً، مثل التكنولوجيا المالية والصحية والزراعية والروبوتات والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني.

وقد تمكنت Hub71 من ربط المؤسسين بالمستثمرين، ووفرت تسهيلات تصل قيمتها إلى 36 مليون درهم، من خلال مبادراتها المتعددة لدعم عمل الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي. فقد أتمّت الشركات الناشئة في Hub71 32، جولة تمويل حصلت من خلالها شركات مثل Trella، على تمويل من السلسلة «أ»، بقيمة 154 مليون درهم.

وكذلك BitOasis، منصة العملات المشفرة، وSecurrency، شركة البنية التحتية المالية القائمة على سلاسل الكتل (البلوك تشين)، اللتان جمعتا 110 ملايين درهم في جولات السلسلة «ب»، لتمويل توسعهما في الإمارات والمنطقة.

كما تمّ تنفيذ سبعة تطبيقات مبدئية، وتوقيع ثلاث صفقات بملايين الدراهم، من خلال برنامج The Outliers، الذي أطلقته HUB71، والذي يهدف إلى تشجيع الحلول المبتكرة للتحديات التي يواجهها الشركاء من القطاعين الخاص والعام.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة في Hub71: يشير تقرير الأثر السنوي، إلى مدى التقدم الذي أحرزته شركات Hub71 خلال العام الماضي. ويضطلع مؤسسو الشركات الناشئة في Hub71، بدور محوري في صياغة مستقبل الابتكار بأبوظبي، حيث تكتسب التكنولوجيا أهمية متزايدة في دعم الرؤى الطموحة للإمارة على المستويين المحلي والعالمي.

وتسعى Hub71 إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسين الذين يدعمون توسيع أعمال الشركات المستقبلية الرائدة، ويقدمون حلولاً جديدة لتطوير القطاعات، وخلق أثر إيجابي في مجتمعاتنا. وتلتزم Hub71 بتنمية أثرها الإيجابي، وتوسيع مساهمتها في مسيرة الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، من خلال تحفيز النمو والتحول الرقمي والتغيير الإيجابي.

وستسعى Hub71، إلى تعزيز أثرها الإيجابي في 2022، عبر اجتذاب المواهب العالمية الناشطة في ريادة الأعمال، ورؤوس الأموال، وصناديق الاستثمار المخاطر والشراكات الاستراتيجية.

كما تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية والتمويل وتبادل المعرفة، لمساعدة الشركات الناشئة في تحقيق النمو. وستوفر لرواد الأعمال والمستثمرين، سلسلة من المبادرات والبرامج والشراكات الجديدة، التي ستدعم منظومة الابتكار بأبوظبي، من خلال تضافر الجهود لتعزيز القيمة المضافة.

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