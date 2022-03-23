تخفيضات حتى 50% على 10 آلاف سلعة في «كارفور» خلال رمضان

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد كريستوف أورسيت، رئيس القسم التجاري والعمليات في كارفور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة، بذل كل الجهود للتخفيف من تأثير التضخم في الأسعار من خلال توفير أرخص الأسعار لعملائها في الدولة، مؤكداً تأمين مخزون كبير من جميع السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: تأمل كارفور أن تسهم في توفير مستلزمات الشهر الكريم من خلال العروض الترويجية الضخمة والمبادرات الخيرية، حيث تقدم كارفور تخفيضات تصل إلى 50% على أكثر من 10 آلاف سلعة على مدار الشهر.

وقال خلال مؤتمر صحافي: نبذل ما في وسعنا لتخفيف تأثير التضخم الذي يؤثر على أسعار العديد من السلع الرئيسية مثل النفط والحبوب والزيوت، كما ليس لدينا تأثير على الزيادة الحاصلة في أسعار النقل البحري على سبيل المثال، والتي ارتفعت من أوروبا وآسيا، والجوي بنسبة ثنائية الرقم لم نشهدها منذ أكثر من 10 سنوات، ولذلك نحن نقوم بمحادثات مع المزودين وتجنيب المستهلكين الزيادة في الأسعار، ونسبتها بين 4-5%، ما أمكن من خلال التعاون معهم في طرح العروض الترويجية، وكذلك من خلال دراسة الأسعار بشكل مستمر، مستخدمين تقنيات تحليل البيانات في ذلك.

واستناداً إلى ذلك، تخطط كارفور لتوفير عروض تصل إلى 50% على منتجات رمضان الأكثر طلباً. وسيتم إطلاق عروض ترويجية جديدة أسبوعياً لتلبية طلبات المستهلكين المتنوعة عبر فئات متعددة، بما في ذلك الأطعمة، والمشروبات، والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية. وسيسهم المخزون الإضافي في ضمان تدفق ووصول الإمدادات من دون انقطاع على مدار 24 ساعة في بعض الفروع.

وأضاف: يشكل شهر رمضان فرصة لنا لتقوية الأواصر مع المجتمعات، التي نحن جزء منها، وتوفير الدعم لها وتعزيز قيم العطاء والمشاركة، وبناءً على ذلك تشمل خططنا، أيضاً، مضاعفة التبرعات الخيرية الخاصة بعملائنا والإسهام بـ100 ألف وجبة للأسر المحتاجة في جميع أنحاء الإمارات.

تطبيق «شير»

وستتواصل حملة كارفور لشهر رمضان على مدى أكثر من 6 أسابيع، بجميع فروع كارفور في الإمارات وعبر الإنترنت. وستشهد الكثير من العروض الترويجية والخصومات على منتجات كارفور الخاصة وهدايا حصرية من علامات تجارية عالمية. وستتاح الفرصة أمام العملاء للفوز بجوائز قيّمة في رمضان، ضمنها قطع من الذهب، وقسائم تسوق، كما ستتم مكافأة العملاء عبر مضاعفة نقاط «شير»، برنامج ولاء العملاء خلال التسوق في كارفور.

100 ألف وجبة

وفي إطار مبادرة كارفور «أنت تتبرع ونحن نضاعف»، لتوفير الدعم للفئات المحتاجة، يمكن لعملاء كارفور شراء والتبرع بوجبة طعام بقيمة 20 درهماً عند صناديق الخروج أو عبر الإنترنت. وستقوم كارفور بدورها بمضاعفة قيمة تبرعات عملائها الخيرية للوصول إلى هدف تقديم 100 ألف وجبة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي. ويمكن للعملاء شراء السلال الرمضانية التي تحتوي على المستلزمات الأساسية، بما في ذلك المعكرونة والأرز وزيت الطهي من داخل فروع كارفور مقابل 50 درهماً أو 100 درهم، لاستخدامها في منازلهم أو التبرع بها على طريقتهم الخاصة.

دعم المزارعين المحليين

تعمل كارفور منذ أكثر من 6 أشهر لضمان عدم حدوث أي نقص في السلع الغذائية والاستهلاكية خلال رمضان، وأكدت أنه ليس لديها أي نقص من الموردين العالميين، بل استفادت من مزودي المحاصيل الزراعية المحلية بنسبة تصل إلى 15%، وتهدف إلى زيادة تلك النسبة إلى 20% بهدف دعم المزارعين المحليين في الإمارات من خلال توقيع شراكات معهم جمعاً للمحصول المحلي.

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