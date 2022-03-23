منصور بن محمد يزور معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال" 2022

المصدر: البيان

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زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، اليوم (الأربعاء) معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال) 2022، الحدث الأكبر في قطاع الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني" ونظاميّ "طارش" و"الكاشف" الرقميين، واللذين طورهما مركز دبي للأمن الإلكتروني، وذلك خلال الجولة التي رافق سموه فيها معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، وشملت عدداً من منصات المعرض الذي نظّمه مركز دبي التجاري العالمي.

وأقيم الحدث على مدار ثلاثة أيام بشراكة مع أكثر الهيئات الإلكترونية تأثيراً في الدولة؛ بما في ذلك مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بهدف التركيز على الأجندة الاستراتيجية لقطاع الأمن السيبراني في المنطقة.

واستضاف مجلس الأمن السيبراني في الإمارات المؤتمر العالمي للأمن السيبراني، حيث شهد انطلاق النسخة الأولى للمبادرة الوطنية للتصدي للثغرات GISEC Bug Bounty بمشاركة 100 خبير اختراق أخلاقي دولي، للوقوف على مشهد الأمن السيبراني في المنطقة في واحدة من أبرز فعاليات المعرض.

ويُعد "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني" الذراع البحثية والمعرفية لمركز دبي للأمن الإلكتروني، ويهدف إلى تنمية الكفاءات المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، ساعيًا لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني لتكون مدينة عالمية رائدة في مجالات الابتكار والسلامة والأمن، حيث سيساهم المجمع في صناعة التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها دعم رؤية دبي في تحقيق الازدهار الاقتصادي الذي يواكب التحوّل الذكي للإمارة من جهة، ويرسّخ أمن فضائها الإلكتروني من جهة أخرى.

كما يعمل نظام "طارش" على كشف الثغرات الأمنية في البريد الالكتروني لمختلف الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي، وذلك عبر رفع مستوى الضوابط الأمنية للبريد الإلكتروني وتجنيبه الهجمات عن طريق توفير نظرة شاملة للحالة الأمنية، أما نظام "الكاشف" فيعمل على توسعة نطاق التغطية لتشمل الجوانب الأمنية الأخرى من البنية التحتية، حيث يقوم بشكل تلقائي واستباقي بتحديد ومعالجة نقاط الضعف في الشبكة الداخلية للجهات الحكومية، لتضمن لها إمكانية التعامل معها وتعزيز أنظمتها وبرامجها وأجهزتها بأسرع وقتٍ ممكن للحد من المخاطر والهجمات الإلكترونية.

وبهذه المناسبة قال سعادة يوسف الشيباني مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: "تأتي هذه الإنجازات في سياق مسيرة صنع المستقبل الذي يمتاز بالأمن والأمان والرفاهية للمجتمع سواء في العالم الرقمي أو على أرض الواقع، وذلك من خلال تسخير التكنولوجيا وتفعيل أدوات الابتكار لإنتاج أفضل الأنظمة الآمنة التي تشكل جدار حماية ووقاية لمجتمع دبي، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي في طليعة المدن والمجتمعات الآمنة في الفضاء الإلكتروني".

وأشار سعادته إلى أن المجمع يضم برامج تدريبية ومختبرات بحثية تحتضن ابتكارات الأمن الإلكتروني، وتهتم بتطوير الأبحاث المرتبطة بهذا المجال، وذلك بالتعاون مع عدد من أهم الشركات والخبراء على المستوى العالمي.

وتشهد فعاليات جيسيك جلوبال مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية عالمية متخصصة بالأمن السيبراني لعرض مجموعة واسعة من التقنيات والحلول المتقدمة، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في القطاع مثل مايكروسوفت وهواوي وسباير سوليوشنز وبالو ألتو نتوركس، وأمازون ويب سيرفيسز، وهانيويل لتسليط الضوء على أحدث التوجهات في مجال مواجهة التهديدات الناجمة عن تزايد الاعتماد على أسلوب العمل عن بُعد وتسارع التحول الرقمي.

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