دو شريك مؤسس لبرنامج «تصدي الثغرات - Bug Bounty» في «جيسيك» 2022

المصدر: دبي - البيان

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شاركت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، كشريك مؤسس في برنامج «تصدي الثغرات» - Bug Bounty على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال» 2022، الحدث الأكبر من نوعه والأكثر تأثيراً في مجال الأمن السيبراني على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي اختتم فعالياته مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي. وشهد البرنامج مشاركة مجموعة من خبراء الاختراق الإلكتروني ومحترفي أمن المعلومات والمتخصصين في التصدي للثغرات الإلكترونية إلى جانب عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية الذين وفرت لهم دو أدوات وقدرات رقمية متعددة لاستكشاف أحدث حلول الأمن السيبراني المصممة لمواجهة التحديات التي يشهدها الفضاء الرقمي.

وفي إطار المبادرة الوطنية «تصدي الثغرات» التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، وبدعم من دو، شارك 100 خبير اختراق أخلاقي في العديد من الأنشطة والمسابقات المصممة لاختراق مجموعة من الثغرات البرمجية، والتعرّف عليها وإصلاحها ضمن عدة سيناريوهات وأطر برمجية مختلفة تتضمن السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة وطائرات الدرون.

وفي حديثه عن مشاركة دو، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: يسرنا المشاركة في برنامج «تصدي الثغرات» خلال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال» 2022، حيث شهدت هذه الفعالية المتميزة مشاركة خبراء ومتخصصين في الأمن الإلكتروني من جميع أنحاء العالم لتبادل وجهات النظر والتعاون في تطوير أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، والتي من شأنها المساهمة في التصدي للثغرات الإلكترونية الناتجة عن التسارع المستمر في وتيرة التحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأود أن أشكر منظمي مؤتمر «جيسيك جلوبال» والبرنامج الوطني للتصدي للثغرات التابع لمجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات لاختيارنا للمشاركة في هذا البرنامج الواعد، ونتطلع إلى مواصلة التعاون في النسخ القادمة بالتوازي مع جهودنا لتسريع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وفي كلمته التي ألقاها في المؤتمر حول دور شركات الاتصال في التصدي لمخاطر الأمن السيبراني، قال جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي - قطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين في دو: يساهم معرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال» في تعزيز أوجه التعاون الاستراتيجي وتعريف المشاركين بأحدث الطرق والقدرات الجديدة للتصدي لمخاطر الأمن السيبراني. ويُعد قطاع الاتصالات أحد القطاعات الرئيسة فيما يتعلق بتعزيز الأمن السيبراني، ولا سيما في ظل ما يشهده العالم اليوم من تسارعٍ في وتيرة التحول الرقمي الذي تقوده شركات الاتصال. وتواصل دو التزامها بتمكين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في رحلتها نحو المستقبل الرقمي، ومساعدتها على تسخير الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها تكنولوجيا الجيل الخامس، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه التقنية إلى إحداث ثورة حقيقية في قدرات مراكز البيانات التي تشهد بالفعل تحولاً في الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي كأداة موثوقة للأمن السيبراني.

وتحت شعار «تمكين مستقبل الأمن السيبراني: تعزيز مستويات الفعالية والأمان»، ركز معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات هذا العام على الاختراق الأخلاقي من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة. وتوزّعت فعاليات المؤتمر الذي استمر خلال الفترة من 21 – 23 مارس على خمس مراحل، بما فيها مرحلة النشاطات الحكومية، إضافةً إلى تتبع أداء المحتوى في مجالات جديدة مثل الرعاية الصحية والاتصالات والبنى التحتية الحيوية والتمويل.

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