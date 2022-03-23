منتدى «فيناسترا الشرق الأوسط وأفريقيا» يستكشف أحدث توجهات الخدمات المالية

المصدر: دبي - البيان

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يعود منتدى «فيناسترا» الشرق الأوسط وأفريقيا للانعقاد مجدداً في دولة الإمارات بتاريخ 28 مارس. ويجمع هذا المنتدى تحت قبته مجتمعاً متميزاً من المبتكرين ومهندسي التصميم الإبداعي لمناقشة وتبادل الآراء والتصورات حول مستقبل وآخر التوجهات الناشئة في مجال الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، «والانتقال إلى السحابة» (Cloudification)، والأنظمة البيئية والاجتماعية والحوكمة للمؤسسات المالية الأكبر حجماً في الشرق الأوسط وأفريقيا.

سينضم الحاضرون في منتدى «فيناسترا» إلى المسؤولين التنفيذيين للخدمات المالية، ومبتكري التكنولوجيا، وقادة الأفكار الإبداعية في القطاع للتحاور والنقاش والتعلم. وسيبدأ المنتدى بكلمة افتتاحية يلقيها وسام خوري، رئيس العمليات الدولية، وسيرج طعمة، المدير العام لشركة «فيناسترا» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيكون إريك دوفو، الرئيس والمدير العالمي لعمليات العملاء في «فيناسترا»، المتحدث الرئيسي الذي سيسلط الضوء على التغييرات الأخيرة في مشهد الخدمات المالية، ويستعرض كيف يمكن للمؤسسات المالية الاستفادة من تلك التغيرات لتحفيز النمو. وبالإضافة لذلك، سيطرح أنغس روس، رئيس إدارة المخاطر، للخدمات المصرفية كخدمة في «فيناسترا»، تصورات حول الخدمات المصرفية كخدمة، ويعرض كيف يمكن للمؤسسات المالية تحقيق أقصى استفادة من تبني تلك الابتكارات الأحدث من نوعها.

وفقاً لاستطلاع «الوضع الراهن» (State of the Nation) الذي أجرته «فيناسترا»، أفاد أكثر من ثلث المستطلعين من التنفيذيين المصرفيين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن شركاتهم إما أنها قد بدأت بتطبيق واستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (22,7%)، أو أنها قد فعلت ذلك في وقت سابق (11,8%). وأجمع ما يقرب من نصف المستطلعين (49,6%) بأن شركاتهم تدرس حالياً تطبيق واجهات برمجة التطبيقات لتعزيز قدرات الخدمات المصرفية المفتوحة.

وفي معرض حديثه عن المنتدى، قال سيرج طعمة: «لقد شهدت الخدمات المالية تحولاً رقمياً وتقنياً استثنائياً وغير مسبوق، وقد تسارعت وتيرة هذا التحول نتيجة لتداعيات الوباء التي دفعت المؤسسات المالية إلى الإسراع بتحويل خدماتها وعروضها إلى التكنولوجيا الرقمية. وتجدر الإشارة إلى أن الفترة المقبلة من التطور في مشهد الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستتميز بالتعاون الوثيق وتوجه المؤسسات نحو تبني واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والخدمات المصرفية المفتوحة. كما يتيح منتدى «فيناسترا» لخبراء القطاع فرصة مواتية لتبادل الخبرات واكتساب تصورات جديدة في مجال التحول الرقمي والاتجاهات التي ستؤثر على مزودي الخدمات المالية حول العالم».

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