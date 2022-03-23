داماك العقارية تطلق «صفا ون» برجين توأمين على قناة دبي المائية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة داماك العقارية عن إطلاق أحدث مشاريعها «صفا ون دي جريسوغونو»، المشروع الفاخر الذي يتألف من برجين توأمين والمستوحى من مفهوم «الفخامة برونق الطبيعة».

يقع المشروع، الذي ينسجم بتصميمه الفريد مع روح علامة المجوهرات السويسرية العريقة «دي جريسوغونو»، بجوار حديقة الصفا ويوفر إطلالات خلابة على قناة دبي المائية من جهة، وشارع الشيخ زايد الحيوي من الجهة الأخرى.

يتميز «صفا ون» بتصميمه المعماري الفريد المستوحى من إحدى القلائد النفيسة التي أبدع في تصميمها فواز جروسي، مؤسس علامة «دي جريسوغونو». كما تُضفي الحدائق المعلقة التي تعانق البرجين التوأمين مزيداً من الفخامة والألق على هذا المجمع السكني الفاخر.

ويندمج البرجان بتناغمٍ تام مع الطبيعة الغناء والمسطحات الخضراء المجاورة في حديقة الصفا، كما تزينهما الجزيرة الاستوائية في الأعلى، لتزيد من روعة المكان ألقاً وسحراً.

وتجتمع عناصر الفخامة والرقي والإبداع لتوفر منازل عصرية مُحاطة بتراسات الحدائق الخضراء في كل طابق، لتقدم مجتمعة أعجوبة معمارية تعيد رسم معالم الطبيعة ببراعة فنية لا مثيل لها.

في هذه المناسبة، قال نايل ماكلوغلين، النائب الأول للرئيس في داماك: «يوفر مشروع (صفا ون) بإطلالاته الخلابة التي تم التخطيط لها بعناية ودقة، فرصة مثالية للراغبين بالاستمتاع بأسلوب الحياة الفاخر في دبي. كما تضفي التأثيرات المتطورة والمستلهمة من علامة (دي غريسوغونو) مزيداً من الفرادة والتميز، والمعززة أيضاً بالطبيعة الساحرة والمسطحات الخضراء المجاورة. نحن سعداء للغاية بإطلاق هذا المشروع الرائد ضمن مفهوم فريد من نوعه، وإننا على ثقة تامة بأنه سيلقى إقبالاً واسعاً وسيكون محط أنظار الجميع، وذلك بفضل خصائصه الفريدة ومفهومه القائم على الإبداع والتفرد».

هذا ويتألف المشروع من برجين توأمين يضمان طوابق فاخرة وأخرى فائقة الفخامة، ويزدانان ألقاً وفخامة بالحدائق المعلقة التي تمتد من الطابق الأرضي إلى أعلى البرجين. كما سينعم السكان بأسلوب الحياة الاستوائية التي تتميز بشمسها الدافئة، مع وجود شاطئ اصطناعي وحوض سباحة ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، محاطة بالحدائق الخضراء من كل جانب.

وفي الطابق العلوي من البرج (A)، الذي يعد البرج الأعلى بين هذه البرجين، يمكن للمقيمين والضيوف الاستمتاع بالأجواء الساحرة التي توفرها الجزيرة الاستوائية، والتي تضم في جنباتها الشلالات المنسابة بهدوء والنباتات الاستوائية المتنوعة والطيور المغردة.

وسيوفر المشروع في الطوابق الفاخرة مساحات متفاوتة، تضم شققاً مؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، بينما ستتضمن الطوابق فائقة الفخامة شققاً من غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف نوم، توفر إطلالات مختلفة على قناة دبي المائية وأفق المدينة الممتد عبر شارع الشيخ زايد، فضلاً عن إطلالات مذهلة على حديقة الصفا ومنطقة جميرا.

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