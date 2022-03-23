"القابضة" وصندوق الثروة السيادي التركي يطلقان صندوقاً استثمارياً برأسمال قيمته 300 مليون دولار

المصدر: وام

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أعلنت "القابضة" /ADQ/، وصندوق الثروة السيادي التركي /TWF/ اليوم إطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا -ADQ TWF" برأسمال قيمته 300 مليون دولار بهدف الاستثمار في صناديق رأس مال استثمارية مختلفة وشركات ناشئة تتميز بإمكانات نمو مرتفعة في تركيا.

وانطلاقا من منصة دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نطاقا لدعم الاستثمارات الاستراتيجية في تركيا، قام محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" /ADQ/، وأردا إرموت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي، بإطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF".

و تسعى "القابضة" /ADQ/ وصندوق الثروة السيادي التركي /TWF/ من خلال تأسيس "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" إلى الاستثمار في الشركات التركية الناشئة ذات إمكانات النمو المرتفعة ونماذج الأعمال المبتكرة.

وسيستثمر الصندوق في الشركات العاملة على تطوير التقنيات الجديدة، أو على تحسين التقنيات الحالية ضمن قطاعات مهمة مثل الطاقة والمرافق والصحية وعلوم الحياة والأغذية والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتعليم.

و بهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" /ADQ/: "في إطار سعينا إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة منذ أواخر عام 2021 يأتي إطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" تأكيدا على التزامنا بالاستثمار في النمو المستقبلي لتركيا حيث تواصل دولة الإمارات وتركيا دعم التجارة الثنائية والاستثمار فيما بينهما.. وتعد تركيا سوقا جذابة تتميز بفرص كبيرة للاستثمار في القطاعات الحيوية التي تتوافق مع أولويات أعمالنا.. و سنعمل على إضفاء المزيد من القيمة على هذه الشركات والصناديق ذات قدرات النمو العالية، من خلال تسهيل الوصول إلى شبكة شركاتنا الرائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي في محفظتنا".

من جانبه قال أردا إرموت، الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي: "حقق قطاع التكنولوجيا نموا كبيرا في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية ونؤمن بأن "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" سيتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في تقنيات الجيل الجديد لـ "القابضة" /ADQ/ وصندوق الثروة السيادي التركي وستسهم هذه الاستثمارات في تحقيق النمو الاستراتيجي للاقتصاد التركي، وتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في نهاية المطاف".

و أضاف إرموت: "يمثل هذا الصندوق الخطوة الأولى التي اتخذها صندوق الثروة السيادي التركي /TWF/ على درب تحقيق رؤيته الرامية إلى بناء منصة تكنولوجية أوسع نطاقا بقيمة مليار دولار أمريكي، ليصبح بذلك الصندوق التكنولوجي المرجعي الذي يعمل على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا وقيادة التقدم في القطاعات التكنولوجية الإستراتيجية المهمة لتطوير تركيا..

وبالمقارنة مع الصناديق المماثلة في البلاد، سيضفي "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" المزيد من القيمة الفريدة لبلدنا من خلال حجمه الكبير واستقطابه للاستثمارات الدولية المباشرة وتأثيره المضاعف على الاستثمارات الأخرى في القطاع." و في أواخر عام 2021 بلغت منظومة رأس المال الاستثماري في تركيا أعلى معدلاتها على الإطلاق، وعلى جميع المستويات الفصلية ونصف السنوية والسنوية الخاصة برأس المال المستقطب من قبل الشركات المحلية الناشئة، والذي يمثل أيضا نسبة 30 في المائة من جميع تعاملات رأس المال الاستثماري التي تم إنجازها، وأكثر من نصف رأس المال الذي تم توظيفه في الشركات الناشئة ضمن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان.

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