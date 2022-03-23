«فلاينج تايجر» الدنماركية تتوسع في الإمارات عبر شراكة مع «أزاديا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة أزاديا المتخصّصة في متاجر البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أحدث شراكاتها التجارية مع علامة «فلاينج تايجر كوبنهاجن» الدنماركية من خلال افتتاح أول فرع لها في دولة الإمارات بدبي.

و«فلاينج تايجر» هي علامة تجارية دنماركية شهيرة بسلسلة من المتاجر في مختلف دول العالم، والتي يقارب عددها 900 متجر في أكثر من 30 دولة مختلفة في العالم، وهي متخصصة بمنتجاتها الهادفة والمصنوعة يدوياً، المصممة وفق معايير دنماركية.

وتقدم المتاجر مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجها الأفراد في حياتهم اليومية، لجميع الأعمار وبأسعار في متناول الجميع.

وقال مارتن جيرمين، الرئيس التنفيذي لشركة فلاينج تايجر كوبنهاجن: «سعداء بالتعاون مع مجموعة أزاديا وافتتاحنا الفرع الجديد الذي بلغت مساحته 300 متر مربع، خصوصاً في بلد عالمي مثل دبي، الأمر الذي سيحقق مزيداً من النجاح لسلسلتنا العالمية، ونحن على ثقة أن منتجاتنا ستناسب المستهلكين، كما أننا متحمسون لتقديم تجربة تسوق جديدة تخدم كافة الناس في الإمارات، خاصةً أنه بلد غني ثقافياً».

من جانبه، قال مروان هيرت رئيس قسم لايف ستايل في مجموعة أزاديا: «يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع علامة فلاينج تايجر كوبنهاجن، وافتتاح أول متجر في الإمارات. كنا بانتظار هذه الخطوة منذ فترة، خصوصاً مع حرصنا على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر دائماً، وبالتأكيد فلاينج تايجر كوبنهاجن ستحقق هذا الهدف بأفضل صورة وشكل. نحن على يقين أن هذه الشراكة ستتبعها المزيد من قصص النجاح مع توسعنا معاً في سوق الإمارات والمنطقة».

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