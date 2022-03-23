«سيتي سنتر» تطلق «مساحتك الخاصة» لإتاحة الفرصة لإنشاء مراكز التسوق

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت مراكز تسوق «سيتي سنتر» التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، اليوم مبادرة «مساحتك الخاصة»، التي تُعتبر خطوة لتحديث وتجديد هوية وشعار العلامة التجارية، التي تتطلع من خلالها إلى تمكين الزبائن والمستأجرين والشركاء، ومنحهم القدرة والقوة، إلى جانب اعتبارها منصة للتعبير عن آرائهم حول نظرتهم المستقبلية فيما يتعلق بالتجارب التي يريدون ويتطلعون إلى تحقيقها في مراكز تسوق سيتي سنتر.

وفي إطار مبادرة «مساحتك الخاصة»، أطلقت مراكز تسوق «سيتي سنتر حملة»التصويت الخاصة بمراكز التسوق سيتي سنتر«، وهي الحملة التي انطلقت في المنطقة، لتشجيع المجتمعات على مشاركة أفكارهم وتطلعاتهم وآرائهم من خلال منصة التصويت، سواء بصورة شخصية أو عبر الإنترنت على citycentrebigvote.com.

وانطلقت حملة التصويت، من خلال نشاطٍ أقيم في»سيتي سنتر مردف«، حيث جرى تجهيز طاولة ضخمة بطول 15 متراً لاجتماعات مجلس الإدارة، تم تصميمها خصيصاً ووضعها في سنترال جاليريا. ويشكل تصميم وتجهيز الطاولة الخاصة لاجتماعات مجلس الإدارة، ونقلها بشكل مجازي من غرفة الاجتماعات والمقر الرئيسي لشركة»ماجد الفطيم«إلى مركز التسوق، بمثابة دعوة للزبائن»لشغل مقعد على هذه الطاولة«وبالتالي مشاركة آرائهم وأفكارهم عن المساحات المثالية لمراكز التسوق التي يرغبون فيها.

وستتيح نتائج التصويت الفرصة أمام شركة»ماجد الفطيم«، لإنشاء واحتضان الجيل التالي من مراكز التسوق»سيتي سنتر«الفائقة الخصوصية والمتصلة بشكلٍ كبير، والتي ستساهم في تحقيق المزيد من أسعد وأهم اللحظات والتواصل، وتعزيز الشعور بالانتماء بصورة أعمق.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى»ماجد الفطيم العقارية«: اتخذنا في شركة»ماجد الفطيم«، خطوة مهمة للارتقاء بتجارب مراكز تسوق»سيتي سنتر«التابعة لنا. وتُعتبر خطوة إعادة تحديد موقع ومكانة العلامة التجارية»مساحتك الخاصة«، جزءاً مهماً من هذه العملية، حيث نقوم بتسليم صلاحية صنع واتخاذ القرار فيما يتعلق بتطوير مراكزنا التجارية إلى زبائننا.

وشكل مركز»التصويت الخاص بمراكز التسوق سيتي سنتر«، الانطلاقة للحوارات والنقاشات المتواصلة، التي سنقوم بها مع مجموعات وأعضاء من المجتمع خلال الأشهر المقبلة. وهي خطوة أولى في إطار سلسلة من الخطوات، التي سنقوم بها لضمان بناء وإرساء علاقات أعمق، وتحقيق روابط ذات مغزى، والعمل جنباً إلى جنب مع زوارنا، لتحقيق فهمٍ أفضل لما يبحثون عنه ويتطلعون إليه في إطار تجارب»سيتي سنتر«.

ونأمل أن يساهم، بتذكير المجتمع بأننا نولي اهتماماً كبيراً لأصواتهم وأفكارهم وتطلعاتهم، الأمر الذي من شأنه أن يساعدنا على إنشاء مراكز تسوق تم بناؤها من قبل زبائننا.

وستستضيف طاولة مجلس الإدارة، لحملة»التصويت الخاصة بمراكز التسوق سيتي سنتر"، حوارات ونقاشات مباشرة مع المجموعات الأساسية في المجتمع الإماراتي من الأهل، الشباب وأصحاب الأعمال، وذلك في إطار تعزيز التواصل المحلي ونشر نهج ملائم للمجتمعات ويتمركز حولها. وستناقش هذه المجموعات، التي ستضم مجموعات متنوعة في إطار جلسات مختلفة، وجهات نظرهم وتطلعاتهم ورؤيتهم.

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