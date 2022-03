«نافورة النخلة» ترفع وتيرة الحماس بعرض جديد على أنغام «الأسد الملك»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حان الوقت للاستعداد من أجل قضاء عطلة نهاية أسبوع رائعة مع «ديزني» في «ذي بوينت»، الوجهة البحرية الشهيرة التابعة لشركة «نخيل»، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 ولغاية 27 مارس الجاري، والتي تتميز بعروض النافورة الجديدة والاستمتاع بعروض تناول المأكولات التي يرغب بها جميع أفراد الأسرة.

سوف تطلق «ذي بوينت» أغنية جديدة عبر العروض الرائعة التي تؤديها النافورة وتتراقص أعمدة المياه في «نافورة النخلة» على أنغام الأغنية الشهيرة I Just Can’t Wait to be King (أنا فقط لا أستطيع الانتظار لأكون ملكاً) المأخوذة من فيلم الأسد الملك (The Lion King) عند الساعة 8 مساءً.

وسوف تنضم هذه الأغنية الأسطورية إلى لائحة أغاني «ديزني» التي تتمايل أعمدة «نافورة النخلة» المائية على إيقاعاتها مثل Starting Now المأخوذة من «احتفال الأميرات الكبير» و«A Whole New World» من فيلم علاء الدين و«Let It Go» من فيلم «فروزن» و«Reflection» من فيلم «مولان»، والتي سيتم بثّها كل ساعة اعتباراً من السابعة مساءً ولغاية الساعة 10 ليلاً.

وفي هذه المناسبة، فإن العائلات والزوار مدعوون لخوض تجربة قضاء عطلة نهاية أسبوع رائعة في منافذ بيع المأكولات والمشروبات المتنوعة والشهيرة في «ذي بوينت» مثل:



«جلوكسبيلز»

• يعتبر «جلوكسبيلز»، المطعم الألماني الذي افتتح أبوابه أخيراً، المكان الأمثل لتناول البرجر كونه يوفر مجموعة متنوعة لا حصر لها من الخيارات الأصلية والمكوّنات والصلصات، جنباً إلى جنب مع أطباق جانبية ومغمّسات شهية.

«القاهرة 30»

• لا يوجد شيء يضاهي وجبة مصرية ساخنة مطبوخة على الطريقة المنزلية في «القاهرة 30»، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالأطباق الأصيلة مثل البط المشوي والدجاج السوفلاكي والأرنب المطهو على نار هادئة والشركسية.

«القصاب»

• استمتع بتناول المأكولات العثمانية الأصيلة الشهية وتلذّذ بمجموعة من السلطات الطازجة والشوربات والمقبّلات وشرائح لحم الضأن اللذيذة والكباب وسط إطلالة خلّابة على «نافورة النخلة».

«البيروتي»

• تلذّذ بكل ما يقدمه «البيروتي» من الأجواء إلى الأطباق اللبنانية الأصيلة والمشروبات المنعشة والحلويات.

«تي جي آي فرايديز»

• لا تتردد في التوجه إلى «ذي بوينت» للتنعم بوجبة أمريكية شهية في «تي جي آي فرايديز» وسط أجواء غنية بالمرح وإطلالة رائعة على «نافورة النخلة»، بالإضافة إلى الأطباق الكلاسيكية التي يستمتع بها جميع أفراد الأسرة.

وتتوفر حافلات نقل يومياً مجاناً في الاتجاهين انطلاقاً من «نخيل مول» كل نصف ساعة، اعتباراً من الساعة 5 عصراً ولغاية الساعة 11 ليلاً خلال أيام الأسبوع العادية، ومن الساعة 5 عصراً حتى منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما يمكن استخدام مواقف السيارات المدفوعة الأجر علماً بأن عددها محدود في مواقف السيارات في المنتزهين الشرقي أو الغربي في «ذي بوينت».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز