دبي تستضيف اجتماع «مجلس أبحاث جارتنر العالمي» للمرة الأولى في الشرق الأوسط

المصدر: دبي – البيان

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تستضيف دبي الاجتماع الـ142 «لمجلس أبحاث جارتنر العالمي CIO»، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والذي بدأ أمس ويستمر حتى غدٍ الخميس 24 مارس 2022، حيث يناقش الاجتماع سبل اكتساب مزايا تنافسية من استراتيجيات إدارة مخاطر الغد.

يضم المجلس رواد مجتمع التكنولوجيا الرقمية من أكبر المؤسسات حول العالم، ممن يعملون على تشكيل وصياغة المستقبل الرقمي العالمي. منذ عام 1973، عمل المجلس على تمكين المديرين التنفيذيين العالميين الأكثر تأثيراً في أبرز المؤسسات حول العالم من تحويل التحديات إلى فرص ونتائج. ويقوم أعضاء المجلس بالتصويت سنوياً لإجراء أبحاث خاصة من مجلس جارتنر، يتم من خلالها مشاركة الأفكار وأفضل الممارسات التي أثبتت جدواها بهذا المجال.

وحول اجتماع المجلس، قال حمد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: «من دواعي سرورنا أن تكون دبي الرقمية أول عضو حكومي على مستوى الشرق الأوسط في «مجلس أبحاث جارتنر»، الأمر الذي يعكس المكانة العالمية لدبي الرقمية بوصفها جهة رائدة على مستوى العالم من حيث الدور الذي تؤديه في قيادة التحول الرقمي الشامل في دبي. وتعدّ هذه العضوية بمثابة إشادة مهمة بالتقدم الذي أحرزناه في مسيرة الرقمنة الشاملة، وصولاً إلى ما تتمتع به دبي حالياً بوصفها مركزاً للتقدم الرقمي، ونموذجاً يحتذى في الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة».

بدوره قال روبرت داي، النائب الأول لرئيس مجلس أبحاث غارتنر: «في الوقت الذي يحتفل فيه مجلس أبحاث غارتنر بمرور 50 عاماً على تأسيسه العام المقبل، فإننا فخورون بالتمثيل العالمي المتزايد لعضويتنا، ويسعدنا أن يكون أول اجتماع لنا في الشرق الأوسط في إمارة دبي، التي تقدم تجربة عالمية حقيقية لأعضائنا».

ويتضمن جدول أعمال اجتماع أعضاء المجلس عدداً من الفعاليات والزيارات التي تستعرض توجهات دبي المستقبلية للتحول إلى مدينة رقمية رائدة، والتي تتضمن عقد جلسة نقاشية لدبي الرقمية، إلى جانب تنظيم زيارة رسمية لمعرض إكسبو 2020، وجولة في «مركز التحكم الموحّد» في هيئة الطرق والمواصلات الأحدث في دبي، بالإضافة إلى زيارة لمؤسسة دبي المستقبل ومتحف المستقبل، الذي تم افتتاحه أخيراً.

وسيضم الاجتماع متحدثين محليين بارزين، في مقدمتهم: معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وحمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

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