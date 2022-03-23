«ذا كروسنغ» يطلق قائمته الخاصة لشهر رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

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مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلن مطعم ذا كروسنغ (The Crossing)، الذي تم افتتاحه مؤخراً عن قائمة الطعام الخاصة بالشهر الفضيل، والتي تتكون من أربعة أطباق رئيسية.

سيوفر المطعم قائمتين محددتين من الطعام، وتتميز كلتا القائمتين الخاصة بالشهر الفضيل بتشكيلة متنوعة من المقبلات، والمشاوي، بالإضافة إلى الطبق الرئيسي، والحلويات. وتشمل أيضاً المكسرات، والتمر، والمشروبات الرمضانية التقليدية.

وقال الشيف أنكور تشاكرابورتي: «قمنا بالعمل على قائمة الطعام لدينا للتناسب مع قيم الشهر الفضيل، والمتمثلة في المشاركة والترابط على وجبة الإفطار. وتعكس القائمة المختارة روح المطبخ الهندي المضياف، وشعور الاجتماع حول المائدة مع الأصدقاء والعائلة. والتمتع بوجبة مغذية، تعكس القيم الموجودة لدينا والتي نحرص على المحافظة عليها».

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المطعم الحجوزات الخاصة بالشركات، وقوائم مخصصة لاستضافة الموظفين والضيوف خلال الشهر الكريم.

وتجدر الإشارة إلى أن مطعم ذا كروسنغ، الذي تم افتتاحه في شهر يناير 2022، يقع في فندق ذا إتش (The H Hotel) في إمارة دبي.

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