شراكة بين «سيرويا» و«ألتر كرييتد دايموند» لإطلاق «إيفرمور» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سيرويا، علامة المجوهرات الشهيرة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها، عن إبرام شراكة حصرية مع «ألتر كرييتد دايموند»، الشركة العالمية للماس المصنع في المختبر، لطرح تشكيلة المجوهرات الحصرية الجديدة «إيفرمور».

وستسهم تشكيلة «إيفرمور» في تغيير المنظور السائد نحو الماس. ويتم تصنيع قطع الماس عالية الجودة من نوع 2a من «ألتر» بأحدث التقنيات ووفقاً للمعايير الأكثر طلباً، مع ضمان أن تمتلك كل ماسة ثمينة مصممة حسب الطلب المواصفات نفسها التي تتميز بها قطع الماس المستخرجة بالطريقة التقليدية. وتتميز الأحجار الكريمة المصممة حسب الطلب والمصنعة في المختبر بدرجة نقاء عالية مع بصمة كربونية منخفضة للغاية بما يضمن المحافظة على البيئة وعدم المسّ بحقوق العمال.

وجاء الإعلان عن علاقة الشراكة في التوقيت المناسب، حيث أشار تقرير صدر أخيراً عن شركة الأبحاث المعروفة «ألايد ماركت»، أن حجم السوق العالمي الإجمالي للماس المصنع في المختبر سيحقق زيادة في النمو من 19.3 مليار دولار في عام 2019 إلى 49.9 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال أميش شاه، رئيس شركة «ألتر كرييتد دايموند»: «يركز التوسع في مجال الماس المصنع في المختبر على إتاحة هذه المجوهرات الراقية لشريحة أوسع من العملاء. وبإمكان المستهلكين الآن الحصول على مجوهرات ماسية عالية الجودة مع قيراط أكبر وبقيمة أفضل. إن علاقة الشراكة التي تجمعنا مع سيرويا تأتي في الوقت المثالي، ومن المؤكد أنها ستحدث تأثيراً واضحاً وملموساً في أسواق الخليج والمنطقة».

ويتم تصميم الماس المصنع في المختبر والمجوهرات الفاخرة الموجودة في تشكيلة «إيفرمور» بشكل أساسي حسب الطلب، بما يوفر للعملاء فرصة الحصول على منتج متفرد في كل عملية شراء، ويلبي احتياجاتهم الأكثر تميزاً كما يرضي أذواقهم في امتلاك تحفة ماسية مصممة خصيصاً لهم، ومزودة ببيانات توضح مصدرها ومنشأها ما يمنحها أصالة حقيقية.

من جانبه أشار روهان سيرويا، الرئيس التنفيذي لـ «إيفرمور»: «يساعد كل قيراط من أحجارنا الكريمة في المحافظة على البيئة وحمايتها، لأن البصمة الكربونية لمنتجاتنا منخفضة جداً، وقد تم إنشاؤها خصيصاً للعملاء ولكوكب الأرض. ويعد هذا الأمر عاملاً في غاية الأهمية في عالمنا اليوم، حيث يعد دليلاً واضحاً على الاهتمام بحماية البيئة والمحافظة عليها آمنة وسليمة لنا وللأجيال القادمة من بعدنا، كما يؤكد حرصنا على تقاسم المسؤولية تجاه البيئة والكوكب الذي نعيش فيه».

وأضاف تشاندو سيرويا، مؤسس شركة سيرويا: «أنشأنا علامة سيرويا من خلال اتباع منهج يقوم على الجرأة والمبادرة، وتبني التغيير، وإرساء اتجاهات جديدة، فضلاً عن خلق تجارب عملاء فائقة المستوى. ويسرنا أن عملاءنا المخلصين يستمرون في العودة إلينا للحصول على المزيد من منتجاتنا، ومع إطلاق تشكيلة «إيفرمور»، فإننا نسعى إلى توفير المزيد من الخيارات التي تشتمل على مزيد من القيمة، وتقديم تشكيلة أوسع من الماس. إن الإرث الغني لعلامة سيرويا إلى جانب التجربة الزاخرة التي تتصف بها «ألتر» يجعلان انطلاقنا في مجال الماس المصنع في المختبر خطوة رائدة في مسيرة نمو الشركة وكذلك في مشهد القطاع ككل».

وتتوفر تشكيلة «إيفرمور» حالياً في جميع منافذ بيع سيرويا في دولة الإمارات، ومن المقرر افتتاح متجر «إيفرمور» الرئيسي في مايو 2022.

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