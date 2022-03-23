«فيزا» تدعو شركات الابتكار الناشئة في الإمارات للمشاركة بمسابقة عالمية

المصدر: دبي - البيان

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دعت شركة فيزا للمدفوعات الرقمية شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الناشئة في الإمارات للتسجيل في مبادرة «فيزا في كل مكان 2022» لاستعراض حلولها ومنتجاتها المبتكرة والفوز بجوائز نقدية قيّمة. وحددت الشركة 4 أبريل 2022 موعداً نهائياً لتقديم طلبات المشاركة في المسابقة العالمية، في حين ستقام التصفيات النهائية الإقليمية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 8 يونيو 2022.

وقال شهباز خان، مدير عام فيزا في دولة الإمارات والبحرين وعمان: المبادرة مثالية لشركات التكنولوجيا المالية التي تعمل على ابتكار حلول لعدد من أبرز التحديات الراهنة التي تواجه قطاع التجارة، ومنصة رائدة لتسليط الضوء على جهودها والعمل مع فيزا لتطوير حلول مبتكرة تدعم حركة الأموال بسلاسة وفي كل مكان. ونتطلع قدماً لمسابقة هذا العام ورؤية العديد من الحلول الاستثنائية التي ابتكرتها شركات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.

وتم توسيع نسخة البرنامج هذا العام لتشمل الشركات الناشئة التي تستخدم العملات المشفرة وخدمة فيزا دايركت، الحل المبتكر الذي يتيح للشركات نقل الأموال إلى أكثر من مليار بطاقة أو حساب مصرفي حول العالم بسهولة تامة. وسيحصل الفائزون في التصفيات النهائية الإقليمية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على جوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 45 ألف دولار، وسيتأهلون للنهائيات العالمية التي ستتيح لهم منافسة عدد من الشركات الناشئة المرموقة في العالم، والحصول على دعم شركة فيزا، باعتبارها إحدى أبرز العلامات التجارية العالمية الموثوقة. وستحظى الشركات الناشئة المشاركة في المسابقة العالمية النهائية التي تستضيفها دولة قطر في نوفمبر 2022 بفرصة الفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 170 ألف دولار.

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