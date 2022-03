«هلب أي جي» شريك لمايكروسوفت لتقديم خدمات الأمن المُدارة في دول مجلس التعاون

المصدر: دبي- البيان

تم الإعلان عن «هلب أي جي»، ذراع الأمن السيبرانية التابعة لـشركة e& enterprise (اتصالات ديجيتال سابقاً) ومستشار أمن تكنولوجيا المعلومات الموثوق به في المنطقة، كمزود خدمات الأمن المدارة MSSP الشريك لـ«مايكروسوفت» في دول مجلس التعاون الخليجي، واحتفالاً بهذا التعاون، وقّعت «هلب أي جي» و«مايكروسوفت» مذكرة تفاهم في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات 2022 (جيسيك GISEC)، وهو أكبر حدث للأمن السيبراني في العالم العربي، يتم عقده في دبي.

وبفضل شراكتها مع «مايكروسوفت»، ستتمكن «هلب أي جي» من تقديم خدمات تستند إلى جميع منتجات الأمن التابعة للشركة، بما في ذلك «مايكروسوفت سنتينل»Microsoft Sentinel و«مايكروسوفت ديفندر» Microsoft Defender واللتين تغطيان مجالات إدارة الأمن والهوية والمعلومات والحماية من التهديدات.

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرّح ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في «هلب أي جي»، قائلاً: «يسرنا أن يتمّ اختيارنا كمزوّد خدمات الأمن المدارة الشريك لمايكروسوفت، الشركة الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات. وتأتي هذه الشراكة لتؤكد مكانتنا الراسخة كمزوّد خدمات الأمن المُدارة الرائد في المنطقة، وعلى جهودنا المستمرة لتوفير كامل خدمات الأمن السيبراني والمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائنا.»

وأضاف بيرنر: لقد أدّى مشهد التهديدات السيبرانية الحديث إلى ضرورة اعتماد نهج شامل يغطّي مجالات الأمن والامتثال والهوية والإدارة والخصوصية. وبصفتها من أكبر المؤيدين لـ«النهج المتمحور حول الخدمة»، عملت «هلب أي جي» على تصميم تقديمات شاملة في مجال الأمن السيبراني يمكن للعملاء الاستفادة منها «كخدمة» بناء على أحدث منصّات وأدوات الأمن السيبراني. وقد باتت «هلب أي جي» بتعاونها مع «مايكروسوفت»، تقدّم اليوم النهج الأكثر شمولية في العالم للأمن كجزء من «هلب أي جي كخدمة» Help AG as a Service، بما في ذلك حلولاً مثل «مايكروسوفت سنتينل»، و«مايكروسوفت ديفندر» للتطبيقات السحابية Microsoft Defender for Cloud Apps، و«مايكروسوفت ديفندر» لإنترنت الأشياءMicrosoft Defender for IoT، و«أزور أكتيف دايركتوري» لحماية الهوية Azure Active Directory Identity Protection.

وصرّح سيد حشيش، المدير العام في «مايكروسوفت» الإمارات، قائلاً: يسعدنا أن تكون «هلب أي جي» شريكنا على صعيد خدمات الأمن المُدارة. وفقاً للأبحاث، شهدت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا بنسبة 250% في الهجمات السيبرانية في عام 2020، مقارنة بالعام السابق. وشمل ذلك حوالي 1.1 مليون هجوم تصيد. وفي نفس العام، تعرض ما يقرب من نصف مؤسسات الدولة (49%) لهجوم برمجيات الفدية الضارة. وبتوحيد جهودنا مع «هلب أي جي»، تجتمع منتجاتنا وحلولنا عالمية المستوى مع خبرة «هلب أي جي» التقنية وخدماتها الرائدة في القطاع، لتقديم حلول على أعلى المستويات لحماية عملائنا من التهديدات.

وقد تمّ مؤخراً الإعلان عن «مايكروسوفت» كشركة رائدة في Forrester XDR Wave™: تقرير الكشف والاستجابة الممتدة للتهديدات (XDR)، في الربع الرابع من عام 2021. وتواصل الشركة مساعيها للابتكار من أجل تحقيق أفضل ما يمكن في مجال إدارة المعلومات الأمنية والأحداث SIEM وخدمات الكشف والاستجابة الممتدة للتهديدات XDR من أجل تمكين الفرق المسؤولة عن الدفاع عن أمن الشركات بمجموعة أدوات متكاملة ومعلومات أمنية هامة.

وقد بات بإمكان عملاء «هلب أي جي» اليوم الاستفادة من «مايكروسوفت سنتينل» (أزور سنتينل سابقاً)، وهو حل SIEM السحابي، الذي يقدم أكثر من 100 حل لجمع البيانات في مركز محتوى جديد لتسهيل عملية الاكتشاف والتشغيل discovery and deployment. وسيكون «مايكروسوفت سنتينل» عنصراً أساسياً في مركز عمليات الأمن السحابي (Cloud SOC) التابع لـ«هلب أي جي» إضافة إلى الخدمات الأخرى، التي يقدّمها المزوّدون الاستراتيجيون الآخرون لـ«هلب أي جي».

إضافة إلى ذلك، ستقوم «هلب أي جي» بتقديم الخدمات القائمة على «مايكروسوفت ديفندر للتطبيقات السحابية»، وهو وسيط أمان الوصول إلى السحابة CASB والذي يعمل على سحابات متعددة، و«مايكروسوفت ديفندر لإنترنت الأشياء»، والذي يوفر اكتشاف تهديدات الشبكة والاستجابة لها (NDR) بدون وسيط، والعمل مع باقة متنوّعة من أجهزة إنترنت الأشياء IoT والتكنولوجيا التشغيلية OT وأنظمة التحكّم الصناعي (ICS)، و«أزور أكتيف دايركتوري» لحماية الهوية، والذي يعمل على كشف ومعالجة المخاطر المتعلّقة بالهوية بشكل مؤتمت.

ومن شأن دمج حلول الأمن من «مايكروسوفت» أن يؤدّي إلى توسيع وتعزيز خدمات الأمن المُدارة التي تقدّمها «هلب أي جي» بشكل أكبر، ممّا يقدم خدمات مرنة تجمع بين إدارة الأحداث الأمنية ومراقبة البنية التحتية والاستجابة للحوادث سواء كان ذلك من خلال فرق الاستجابة عن بُعد أو تلك الموجودة في الموقع وذلك وفقاً لاتفاقيات صارمة تحدّد مستوى الخدمة.

لا يمكن المبالغة في مدى أهمية مزودي خدمات الأمن المدارة MSSPs، لا سيما أن العديد من الشركات الحديثة لا تمتلك القدرة أو الخبرة اللازمة للتعامل مع العمليات الأمنية الأساسية داخل الشركة. ويسلط ذلك الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه مزودو خدمات الأمن المُدارة MSSPs مثل «هلب أي جي»، التي تعمل على مدار الساعة من أجل مراقبة الأحداث الأمنية والاستجابة له، مما يسمح للمؤسسات بالتركيز على أعمالها الأساسية.

