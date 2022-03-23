جمارك دبي تكرم الإدارات والمراكز الجمركية الفائزة بجائزة الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

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كرم أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الإدارات والمراكز الجمركية المتميزة الفائزة في فئات جائزة الموارد البشرية التي أطلقتها الدائرة في الربع الأخير من العام الماضي، حيث تهدف الجائزة إلى بناء تجربة وظيفية استثنائية من خلال تحقيق نتائج متميزة في مؤشرات أداء الموارد البشرية.

وأقيم حفل التكريم عبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمراكز الجمركية وموظفي الدائرة، ويأتي ذلك في إطار دعم الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي، والتي تهدف إلى بناء قدرات مواردها البشرية، وتشجيع مديري الإدارات على تنمية مهارات الموظفين من خلال خلق روح المنافسة الإيجابية في بيئة العمل للمساهمة في رفع نسبة السعادة الوظيفية، كما أن التقييم في الجائزة يتم بناء على النتائج السنوية للإدارات.

وقال أحمد محبوب مصبح: نأخذ على عاتقنا التزاماً طويل الأمد بمواصلة تنمية الموارد البشرية في الدائرة وتحقيق السعادة للموظفين، والتركيز على بناء كوادر بشرية ماهرة تمضي بنا قدماً نحو مستقبل مكلل بالنمو والازدهار.

وأضاف: استطاعت جمارك دبي إحراز تطورات كثيرة لتحفيز الإدارات والقطاعات على العمل البناء، دعماً لجهود القيادة الحكيمة في تنمية وبناء الكادر البشري، إذ ننطلق إلى الخمسين عاماً القادمة في مسيرتنا التنموية الرائدة، حيث تتضافر جهود كافة الموظفين لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لكي نقدم للعالم نموذجاً فريداً من نوعه في البناء والتنمية. ولتعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية لرفع حجم التبادل التجاري مع الشركاء، مع العمل على وصول قيمة التجارة الخارجية لدبي إلى 2 تريليون درهم.

ولفت إلى أن جائزة الموارد البشرية تُضاف إلى سلسلة الجوائز الداخلية التي أطلقتها الدائرة لتعزيز التميز وتكافئ الإنجاز في بيئة العمل، فلدينا عدد من الجوائز التي حققت نجاحاً مُنذ إطلاقها ومنها (جائزة الثريا، وصقور الفرضة، والريادة الجمركية)، حيث تلعب هذه الجوائز أدواراً جوهرية تخدم توجهات استراتيجية جمارك دبي 2021:2026، والتي بدورها تواكب التطور المتسارع لدولة الإمارات في سباقها نحو التنافسية والريادة العالمية والتميز والإبداع في كل الميادين.

وذكر أن الدائرة حققت تميزاً ملحوظاً في بيئة العمل، وتصنيفها ضمن قائمة العشر الأوائل لأفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط 2021، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة عن أفضل بيئة عمل (Great Place to Work)، وأيضاً الفوز بجائزة النخبة ببرنامج دبي للتميز الحكومي في دورة 2020 – 2021، ومؤخراً فوز الدائرة بجائزة الإمارات تبتكر 2022 ضمن فئة أفضل ابتكار جذري عن ابتكار «الدلافين الجمركية».

وأكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، على أن جائزة الموارد البشرية تُشكل بفئاتها الأربع اللبنة الأساسية في خلق ثقافة التميز وتقدير الجهود للإدارات، ووفرت الجائزة إطاراً عاماً قادهم إلى التفوق. وحصلت 16 إدارة في الدائرة و10 مراكز جمركية على مراكز ما بين المركز الأول والثاني والثالث، وذلك يُعد مؤشراً قوياً على نجاح المرحلة الأولى من الجائزة، والتي تتم بشكل ربع سنوي بناء على تقييم النتائج رُبع السنوية للإدارات. وأضاف أن كافة مراحل تــــــقييم جائزة الموارد البشرية تمت وفق معايير حديثة وضمن أعلى درجات الشفافية والحيادية.

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