اتفاقية تعاون بين «هواوي» و«بيكن رد» لتعزيز رؤية الأمن السيبراني في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «بيكن رد»، إحدى شركات مجموعة ايدج التي توفر حلولاً متقدمة لمواجهة تحديات الأمن الوطني، عن اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة هواوي الرائدة عالمياً في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية.

ووفقاً للاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تعزيز رؤية الأمن السيبراني لدولة الإمارات وتحديد أهداف أعمال مفيدة للطرفين والبناء على الرسائل والاستراتيجيات المشتركة.

وقد أعلن موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكن رد»، وجيواي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات، عن الاتفاقية خلال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات 2022 الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي. وتبع الإعلان حفل توقيع الاتفاقية بين الشركتين.

وقال موريسيو دي ألميدا خلال توقيع الاتفاقية: «تفخر بيكن رد ببناء علاقات تعاون مثمرة مع شركة هواوي في إطار سعينا المستمر إلى استكشاف فرص التعاون والأعمال. كما نتطلع إلى تعزيز عروضنا المتطورة وإتاحة الفرصة لشركاتنا لتقديم بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبادرات الأمن السيبراني، ما يساعد على الاضطلاع بمستقبل آمن للإمارات».

من جانبه، قال جيواي ليو: «تحتل شركتا هواوي وبيكن رد مكانة رائدة في مساعدة العملاء على توسعة خياراتهم في عالم سريع التغير، وذلك عبر تمكينهم من إدارة تكنولوجيا المعلومات المعقدة والأمن السيبراني. ويسعدنا في هواوي أن نتعاون مع بيكن رد لتعزيز عملية الابتكار في مجال الأمن السيبراني في كلا البلدين».

وفي إطار سعيها الدائم للتطوير ولتقديم الإرشاد ضمن عدد كبير من التخصصات الاستخبارية وضمن قطاع الأمن الوطني، توفر «بيكن رد» أحدث الحلول المتقدمة لمواجهة تهديدات الأمن الوطني بفضل مجموعة من الخبراء التغييريين والعمليات والتقنيات العصرية.

وتعد «بيكن رد» جزءاً من قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات ضمن ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة التي تصنف ضمن أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

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