«شعاع كابيتال» تطلق أكبر صندوق لاستثمارات الدين للشركات الناشئة بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة شعاع كابيتال، منصة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية، إطلاق صندوق «شعاع فينتشر بارتنرز» بقيمة 250 مليون دولار، وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية ويركز على استثمارات الدين للشركات الناشئة.

وقالت ناتاشا حنون، رئيسة قسم الدين في شعاع كابيتال: سيزود صندوق «شعاع فينتشر بارتنرز» الشركات الواعدة لتحقيق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول بديلة للحصول على رأس المال، إذ نسعى من خلال هذا الصندوق إلى دعم تلك الشركات لتحقيق النمو، وإتاحة فرص العمل، وحفز المزيد من التطور في مجالي الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتوجيه مؤسسي الشركات لبلوغ طموحاتهم. ويمكن لمستثمرينا تنويع محفظة أصولهم بإضافة فئات جديدة في مجال التكنولوجيا، والتي تتطلب فترات استثمارية أقصر لكنها تنطوي على توزيعات متكررة وعوائد مالية مجزية.

ويعتبر الصندوق الجديد أكبر صناديق استثمارات الدين للشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مصمم لدعم نمو قطاع التكنولوجيا في المنطقة والشركات الكبرى القائمة على التكنولوجيا، والتي تبحث عن مصادر تمويل بديلة لا تضطرها إلى التخلي عن الكثير من أسهمها. وتم إعداد هذه الاستراتيجية بما ينسجم مع مساعي دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد جديد في المنطقة.

وسيطرت الاستثمارات في مراحل النمو المبكرة على مشهد الاستثمار في الشركات النامية عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لكن قلّة من هذه الاستثمارات قادرة على دعم تلك الشركات خلال دورة نموها. ولهذا السبب لا يمكن للكثير من الشركات في طور النمو الاستفادة من رأس مال استثماري أكبر وحلول تمويلية لا تتطلب منها التخلي عن بعض حصصها، وهو ما يعد فجوة تجب معالجتها لتستطيع المشاريع الجديدة النجاح.

وشهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي زيادة سنوية بمقدار 112% في معاملات رأس المال المُخاطر، حيث بلغ حجم الاستثمارات عبر 281 صفقة أكثر من 1,7 مليار دولار. وكانت معظم تلك الاستثمارات في شركات مراحل النمو المبكرة، وتراوحت بين استثمارات الملاك والجولات التمويلية المبدئية والجولات التمويلية من الفئة A (مثلت 80% من إجمالي الصفقات و45% من قيمة الصفقة). وسجلت استثمارات الدين للشركات الناشئة على مستوى المنطقة زيادةً بحوالي 4.2 أضعاف منذ 2020، بمجموع 257 مليون دولار عبر 14 استثماراً.

وتعتبر شعاع من أبرز شركات المنطقة في مجال استثمارات الدين، حيث ضخت 545 مليون دولار في معاملات الديون الخاصة، إضافة إلى هيكلة ديون بقيمة 3 مليارات دولار عبر عدة قطاعات بما فيها التكنولوجيا خلال السنوات الـ 11 الماضية. كما قادت شعاع مؤخراً عملية إصدار صكوك مهيكلة بقيمة 50 مليون دولار لمصلحة «بيور هارفست»، ورتبت استثمارات لصالح شركة «أنغامي» عبر تمويل الاستثمار الخاص في الأسهم العامة، لتصبح الأخيرة أول شركة تقنية عربية تُدرج في بورصة ناسداك نيويورك الشهر الماضي.

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