«أبوظبي الإسلامي» يشارك بأول صفقة للتمويل الأخضر في السعودية بقيمة 61 مليون دولار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي المشاركة في أول صفقة للتمويل الأخضر بالسعودية من خلال تقديم 61 مليون دولار لتمويل مشاريع بيئية في السعودية، بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي «يو اف جيه» المالية القابضة ومصرف الإنماء وبنك الرياض وبنك سيمنز، حيث تم تخصيص 480 مليون دولار من التمويلات الخضراء لثلاث محطات مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالسعودية.

وتولى المصرف مهام المنظم الرئيسي المعتمد، والمنسق التمويل السلامي للعملية. ووفقاً لمخطط التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي المنصوص عليه في رؤية المملكة 2030، ستخدم المحطات المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي الثلاثة ما يصل إلى 2 مليون نسمة وستسهم في الجهود الوطنية للحفاظ على المياه وإعادة استخدامها. كما سيكون من بين أبرز مساهماتها البيئية الرئيسية، إعادة تدوير مياه الصرف الصحي للأنشطة الزراعية ومعالجة حمأة الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الأنشطة الزراعية كسماد ولتصنيع الإسمنت واستخدامات توليد الكهرباء المتجددة لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وتعد «أكسيونا» التي ستقود مشروع تطوير المحطات المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى جانب شركائها المحليين «توزيع» و«تماسك»، شركة رائدة في مجال تطوير مشاريع المياه والبنية التحتية المستدامة. ويتضمن الهيكل التمويلي للمشاريع الثلاثة «المدينة المنورة -3» و«بريدة -2» و«تبوك -2» شريحة تمويل إسلامي بنسبة 60% من قيمة التمويل المهيكل وفق أداة التأجير الإسلامي. وستسهم المياه المعالجة في جهود المحافظة على موارد المياه العذبة المخصصة للزراعة، ومن المتوقع أن يسهم التوفير اليومي للمياه بشكل مباشر في الأمن المائي للبلاد.

وقال مايكل دافيس، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية التجارية في مصرف أبوظبي الإسلامي: نسعى جاهدين لإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات من خلال دعم المشاريع التي تتبنى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ونتشرف بالمساهمة في دعم المجتمعات المحلية لتلبية تطلعاتهم بطريقة مستدامة من خلال توفير المياه المعالجة التي تتوافق مع المتطلبات الفنية الصارمة لهذه النوعية من المشاريع. وطور تحالف الشركات المشاركة في المشروع إطار عمل للتمويل الأخضر بما يتماشى مع مبادئ التمويل الأخضر 2021 التي طورتها رابطة سوق التمويلات، ورابطة سوق التمويلات في آسيا والمحيط الهادئ، وجمعيات التمويلات المشتركة والتجارية.

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