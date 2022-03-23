«إمباور» ترسي عقد بناء محطة مجمع دبي لاند ريزيدنس بـ193 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عقد بناء محطة تبريد مناطق من الجيل الجديد، بقيمة إجمالية بلغت 193 مليون درهم، بهدف تزويد مجمع دبي لاند ريزيدنس بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، وبمعايير تتفق مع المواصفات العالمية.

وأوضحت الشركة أن عمليات البناء والتشييد بدأت بالفعل في الموقع. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة مع انتهاء المرحلة الأولى 23,500 طن تبريد، وسيتم تشغيلها خلال الربع الأول 2023.

وأشارت المؤسسة إلى أن السعة الإجمالية للمحطة ستصل إلى 47,000 طن تبريد عند إنجاز المشروع بالكامل. وأكدت أن عمليات تصميم وتشييد المحطة الجديدة تجري طبقاً لأعلى المعايير العالمية، لا سيما التي تتصل بمعايير الأبنية الخضراء المستدامة، والهوية المعمارية العصرية المميزة لدبي عموماً، ولمنطقة دبي لاند خصوصاً.

ومجمع دبي لاند ريزيدنس (DLRC) مشروع مميز لـ«دبي القابضة» للتملك الحر، وهو مناسب للعائلات، ويلبي احتياجات المقيمين فيه بكفاءة من خلال الوحدات السكنية المبتكرة، ويقدم هذا المشروع أعلى مستويات المعيشة، ويضم مساجد ومدارس ومرافق رعاية صحية، ويقع في موقع استراتيجي بين الطرق السريعة بين الإمارات والعين، حيث يوفر وصولاً سهلاً إلى المركز التجاري والمدينة الأكاديمية ومضمار ميدان ومطار دبي الدولي وغيرها.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن المؤسسة تمضي قدماً في تطبيق منهجية مدروسة بدقة لتطوير البنية التحتية للمؤسسة بهدف الارتقاء بأدائها إلى مستويات غير مسبوقة، وتوظيف الاستثمارات المطلوبة لتوسيع عملياتها في دبي في إطار التزامها بخطط التحديث والتطوير لمنشأتها وطواقمها الفنية، إذ تبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي نحو 79.5% من الإجمالي.

وشدد بن شعفار على حرص «إمباور» على مواصلة تقديم خدمات تبريد مناطق عالية الجودة وصديقة للبيئة ذات مواصفات عالمية مستدامة لدعم الدور الريادي للإمارة في تخفيض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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