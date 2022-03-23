300 شركة في معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الـ 49 من معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" و الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة على مدار 5 أيام.

ويشارك في المعرض أكثر من 300 شركة عالمية من 20 دولة ونخبة من رواد صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات في العالم، إلى جانب عشرات الشركات الإماراتية.

وقال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات تحول منذ انطلاقه قبل أكثر من ربع قرن من حدث إقليمي إلى منصة دولية بامتياز تحظى بأهمية ومكانة بارزة لدى شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار والخبراء والعاملين في مجال صناعة وتصميم الساعات والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة، فضلا عن كونه مقصداً هاماً لعشاق المجوهرات والساعات، حيث يتم عرض أحدث المشغولات من الذهب والمجوهرات والساعات من أكبر بيوت ومصنعي المجوهرات في العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز