سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ترعى جائزة «تقدير» 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، مشاركتها في رعاية جائزة «تقدير» للعام 2022، الهادفة إلى تشجيع التميز في علاقات العمل، والتي تحظى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وستقوم «دييز» عبر مناطقها الحرة الثلاث والمتمثلة في «المنطقة الحرة بمطار دبي»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«دبي كوميرسيتي»، بتشجيع شركاتها على المشاركة في الجائزة وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة علاقات العمل، حيث تحتضن «دييز» أكثر من 5000 شركة، منها شركات رائدة تعمل في أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، وتضم 30 ألف موظف من مختلف أنحاء العالم.

وثمّن الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدور الذي تلعبه جائزة «تقدير» في مكافأة التميّز في العلاقات التي تربط بين جهات العمل والعمال، بتوجيهات سامية ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: تعد دبي اليوم مركزاً اقتصادياً رائداً عالمياً وواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل.

وتمثل جائزة «تقدير» إحدى المبادرات الهامة التي تعزز الشراكات الاستراتيجية بين السلطة والجهات الحكومية، وترسخ من مركز دبي كأفضل المدن في مجال رعاية العمال. وأضاف: تفتخر «دييز» بأن تكون جزءاً من هذه المبادرة، التي تؤكد حرص القيادة الحكيمة على تكريم المتميزين في إدارة علاقات العمل ومكافأتهم على دورهم الهام في استمرار تقدم دبي.

رفاه العمال

قال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس جائزة تقدير: اتفاقيتنا الاستراتيجية مع «دييز» ستساعدنا على المضي قدماً على طريق تعزيز معايير الرفاه العمالي في أوساط أكثر من 5000 شركة عاملة ضمن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وهو ما يمنح الجائزة دفعة قوية.

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