38.6 مليون حساب على «التواصل الاجتماعي» في الإمارات

المصدر: أبوظبي – وام

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بلغ عدد الحسابات النشطة على تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات حتى يناير 2022 نحو 38.63 مليون حساب، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن موقع «Global Media Insight» المتخصص.

وكشف التقرير عن ارتفاع مستخدمي الإنترنت في الإمارات بـتسجيل 95 ألف مستخدم جديد بين عامي 2021 و 2022، فيما بلغ معدل انتشار الإنترنت في الدولة 99 % من إجمالي السكان حتى بداية العام 2022.

وتصدر «يوتيوب» قائمة ترتيب منصات التواصل الاجتماعي حسب الاستخدام، ثم فيسبوك في المرتبة الثانية، وتقدمت منصة «تيك توك» بشكل واضح لتحتل المرتبة الثالثة، ثم «لينكد إن» في الترتيب الرابع، فيما حلت منصة انستجرام في المرتبة الخامسة، وجاء ترتيب منصتي سناب شات، و«تويتر» في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي.

منصات وتطبيقات

وتفصيلاً، صنف التقرير تطبيق «يوتيوب» بأنه الأكثر استخداماً بين منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي في الدولة بمعدل 91.1 % وبنحو 9.06 ملايين مستخدم، بينما حل «فيسبوك» في المرتبة الثانية بنسبة 72.4 % مع وجود 7.2 ملايين حساب نشط، و«تيك توك» في المرتبة الثالثة بنسبة 62.4 % مع وجود 6.7 ملايين حساب نشط.

وحل تطبيق «لينكد إن» في المرتبة الرابعة بنسبة 57.3% مع 5.7 ملايين، في حين استحوذ تطبيق «انستجرام» على المرتبة الخامسة بنسبة 52.8 % و5.25 ملايين حساب نشط.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قد كشفت في تقرير إنجازاتها السنوية عن العام 2021 أن عدد مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات قد بلغ نهاية العام الماضي 9.94 ملايين مستخدم، فيما بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت نحو 7.24 ساعات يومياً، منها 1.57 ساعة متوسط الوقت المستغرق في قراءة الأخبار، و2.55 ساعة متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

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