«مبادلة» تتعاون مع «آريس جولد»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «مبادلة» للاستثمار عن إبرامها اتفاقية نهائية مع شركة «آريس جولد» لتشغيل مشروع «سوتو نورتي» للذهب في كولومبيا. ويعد المشروع أحد أكبر مشاريع الذهب في مرحلة دراسة الجدوى على مستوى العالم.

ومن خلال هذه الشراكة، سوف تستحوذ «آريس جولد» على حصة ملكية بنسبة 20% في «مينيسا»، التي تعد المالك الوحيد لمشروع «سوتو نورتي» للذهب، مع إمكانية استحواذ الشركة أيضاً على 30% إضافية من حصة الملكية في شركة «مينيسا».

ويتميز المشروع بقاعدة موارد كبيرة وإمكانية هائلة لزيادة هذه الموارد. وبصفتها الشركة المشغلة للمشروع، سوف يتم تعيين الرئيس التنفيذي لشركة «آريس جولد»، نيل ووديير، مديراً تنفيذياً لشركة «مينيسا».

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