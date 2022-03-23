تحذير من جهة تنتحل صفة شركة دولية

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع جمهور المستثمرين من قيام الموقع الإلكتروني باسم «زام دوت كابيتال» وجهات خارجية أخرى بانتحال صفة شركة الدولية للأوراق المالية.

وشددت الهيئة في إفادة أمس على ضرورة التحقق من مدى حصول الجهات التي يتم التعامل معها على ترخيص من قبل الهيئة من عدمه، وذلك قبل التعامل معها بشأن أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة.

وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن تحذيراتها تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال المرخصة في الدولة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويكفل سلامة المعاملات وحماية المستثمر.

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