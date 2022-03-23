«القابضة» تشتري أصولاً مصرية بملياري دولار

المصدر: (أبوظبي - د ب أ)

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قالت مصادر مطلعة إن شركة «القابضة» في أبوظبي اشترت حصص الحكومة المصرية في عدة شركات مصرية بقيمة ملياري دولار، بينها أكبر بنك مدرج في البورصة على مستوى شمال أفريقيا.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن المصادر القول إن «القابضة» وافقت على شراء 18% من أسهم البنك التجاري الدولي المصري كجزء من الاتفاق على شراء حصص الحكومة بعدة شركات مصرية.

وإلى جانب أسهم البنك التجاري الدولي والتي تمثل حوالي نصف قيمة الاتفاق، ستشتري القابضة حصصاً في 4 شركات أخرى مدرجة في البورصة المصرية ومنها شركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني.

وكانت «القابضة» قد اشترت العام الماضي شركة أدوية مصرية، في حين تستثمر في سلسلة متاجر تجزئة إماراتية تتوسع في مصر. كذلك، اشترت شركة «الدار» العقارية شركة «سوديك» المصرية للتطوير العقاري.

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