52.4 % نمو الصادرات التركية إلى الإمارات في فبراير

المصدر: (إسطنبول - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت الصادرات التركية إلى الإمارات نمواً بنسبة 52.4% خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2021.

واستنادًا إلى ببيانات جمعية المصدرين الأتراك، فإن إجمالي الصادرات بلغ في الشهر الماضي 303.2 ملايين دولار.

ولفتت وكالة «الأناضول» التركية إلى أن الزيارات المتبادلة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أنقرة، وزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، قد أسهمت في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وحلت الإمارات خلال الشهر الماضي في المركز الـ17 ضمن قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز