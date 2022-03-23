«لوجيكس إنديا» يقترح إنشاء ممر لوجستي بحري بين الإمارات والهند

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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توقع المشاركون في فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض لوجيكس إنديا بدبي، أمس، أن تنمو سوق الخدمات اللوجستية الهندية إلى 380 مليار دولار في العام 2025.

وأن تولّد سوق الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات أكثر من 31.41 مليار دولار في العام 2026. واقترح المشاركون إنشاء ممر لوجستي بحري بين البلدين بهدف تسريع وصول الشحنات.

حيث تعتبر دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، بعد الولايات المتحدة والصين، وذلك مع حوالي 59.12 مليار دولار من التجارة الثنائية في 2019-2020، كما تعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر وجهة تصدير للهند مع صادرات بلغت 29 مليار دولار أمريكي في 2019-2020.

ويواصل مؤتمر ومعرض «لوجيكس إنديا»، الذي يختتم 23 اليوم، أعمال يومه الثاني بحضور أكثر من 200 خبير ومختص بشؤون الشحن والخدمات اللوجستية، وسط توقعات بارتفاع حجم سوق الشحن بين الإمارات والهند خلال السنوات القليلة المقبلة.

تعزيز الفرص

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تمهد لحقبة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي المشترك في البلدين، وتحسن الوصول المتبادل إلى الأسواق وتعزز الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتمهد لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي.

كما تؤسس لفرص هائلة في قطاعات حيوية مثل التجارة والاستثمار والضيافة والطيران والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.

حيث تستهدف الاتفاقية رفع قيمة التجارة غير النفطية من 40 مليار دولار سنوياً إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 سنوات، ما يخلق فرصاً هائلة لمجتمع الأعمال والشركات في كلا البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بفضل ما تتمتع به من خدمات متطورة ورائدة، ترسخ مكانتها بوابة لوجستية رئيسية لتدفق التجارة والاستثمارات الدولية حول العالم.

وقال المدير العام لجمارك دبي خلال فعاليات الحدث: إن انضمام جمهورية الهند إلى مبادرة الجواز اللوجستي مطلع العام الماضي يعزز من تنافسيتها العالمية وتعظيم كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية وبناء تكامل اقتصادي أكثر إحكاماً مع الاقتصادات الناشئة في جنوب وجنوب شرق آسيا، مستفيدة من الخدمات الهائلة التي تقدمها مبادرة الجواز اللوجستي لدعم مرونة سلاسل التوريد العالمية.

وهو أمر تزداد أهميته في الوقت الحالي مقارنة بأي وقت مضى، وذلك يرجع إلى أن الحكومات حول العالم تسعى إلى التعافي السريع من التأثيرات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، إضافة إلى أن الجواز اللوجستي يمكّن التجار ووكلاء الشحن من تحقيق زيادة سنوية في معدل الحركة التجارية تتراوح بين 5 و10%.

وأضاف مصبح: إن معرض لوجيكس إنديا يمثل فرصة مهمة على صعيد الشركات التجارية ووكلاء الشحن والخدمات اللوجستية للاجتماع ووضع تصورات وخطط للاستفادة القصوى من الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، وبحث سبل تسهيل سلاسل الإمداد والتوريد وخفض التكاليف وتحسين الكفاءات التشغيلية لتحقيق النتائج المرجوة وتحفيز مستويات النمو.

تسهيل التجارة

ومن جانبها اقترحت نادية عبدالعزيز، رئيس الجمعية الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية بدولة الإمارات، إنشاء ممر لوجستي بحري بين البلدين بهدف تسريع وصول الشحنات، مشيرة إلى أن المؤتمر يمهد الطريق لتعزيز العلاقات بين وكلاء الشحن بهدف تسهيل التجارة بين البلدين والعمل على تقليل تكلفة الخدمات اللوجستية وجعلها أكثر تنافسية، ومن هنا فإن إنشاء الممر اللوجستي البحري يشكل فرصة على هذا الصعيد.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ثامن أكبر مستثمر في الهند، حيث استثمرت 11 مليار دولار في الفترة من أبريل 2000 ولغاية مارس 2021، في حين يقف استثمار الشركات الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة عند عتبة تجاوزت 85 مليار دولار.

وسيعمل لوجيكس إنديا على عرض حلول لتحسين الفعالية لجهة التكاليف والكفاءات التشغيلية على صعيد الخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية في البنية التحتية والتخزين، والتكامل التكنولوجي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية للقطاع الخاص.

تنويع التبادل

ومن جانبه قال عمر خان عبدالله، مدير المكاتب الدولية في غرفة دبي، إن هدف 100 مليار دولار يمكن تحقيقه قبل الوقت المستهدف خلال 5 سنوات، خاصة إذا ما تم تنويع التبادل التجاري.

وكشف أن غرفة دبي تخطط لافتتاح مكتبين أو ثلاثة مكاتب أخرى في الهند بخلاف مكتبها في مومباي، مشيراً إلى أن المؤتمر ساعد في تقريب المعنيين من بعضهم البعض، ونحن نخطط بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي لإعادة اكتشاف مناطق حيوية في الهند لزيادة وتنويع التجارة البينية.

خدمات لوجستية

ومن جانبه قال حميد بن سالم رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في الإمارات: «يعد هذا الحدث فرصة مثالية لمؤسسات الشحن والخدمات اللوجستية لتحقيق الأهداف وتحديدها».

ومن المتوقع أن ينمو سوق الخدمات اللوجستية الهندي إلى 380 مليار دولار في 2025، في حين سيولد سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات أكثر من 31 مليار دولار في عام 2026.

سوق هندي دائم

وقدم الدكتور أجاي ساهي المدير العام الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمات التصدير الهندية، اقتراحاً لإنشاء سوق هندي دائم في الإمارات على غرار «تشاينا مارت» في دبي، وقال: «نريد عرض المنتجات الهندية في دبي نظراً لقدراتها التنافسية، وكونها مدخلاً مهماً إلى بقية أسواق المنطقة، حيث يوجد الكثير من المشترين من أفريقيا الذين يأتون إلى دبي لعقد الصفقات والشراء، كونهم لا يحضرون إلى الهند».

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