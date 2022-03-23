مستوى غير مسبوق للعلامة التجارية لمصارف الإمارات في 2021 عند 98 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، الصوت الموحّد والممثِّل لجميع المصارف العاملة في الدولة، أمس، اجتماعه الأول لعام 2022.

حيث استعرض أعضاء الاتحاد نتائج الدراسة التي قامت بها إحدى الشركات الاستشارية الكبرى، والتي أكدت على الارتفاع الملحوظ لمؤشر ثقة العملاء بالمصارف الإماراتية من 63% في 2020 إلى 87% في 2021، فضلاً عن تعزيز العلامة التجارية للمصارف الإماراتية لتصل إلى 98%، وهو مستوى غير مسبوق.

وضم الاجتماع الرقمي الافتراضي جميع أعضاء المجلس. وتطرّق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى آخر التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي على الصعيدين المحلي والعالمي التي حصلت بعد اجتماعهم الأخير في ديسمبر 2021.

ونوّه معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس اتحاد مصارف الإمارات، بأهمية اجتماعات المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين.

مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تساهم بشكلٍ مباشر في تقدم القطاع المصرفي في الإمارات، إذ تسهّل تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الاتحاد، وتسهم في التوافق حول الموضوعات الاستراتيجية المشتركة مثل التوطين في القطاع المصرفي، فضلاً عن متابعة مشاريع ومبادرات الاتحاد كافة، ومنها الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال والحملة التوعوية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الغرير: جلساتنا تكون مكثفة لكنها مُثمرة، وتُتيح لنا الاتفاق على مواضيع استراتيجية في غضون ساعات، مما يسرع في عملية اتخاذ القرارات على أعلى مستوى، ويخولنا أيضاً المضي قدماً بسرعة وكفاءة بما يضمن مصلحة العملاء والمساهمين.

وضمّ جدول الأعمال مواضيع أخرى منها التطورات الدولية الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات مؤخراً للتخفيف من القيود المفروضة بسبب جائحة «كوفيد 19»، والذي سيؤثر إيجاباً على القطاع المصرفي حيث يستعيد المواطنون والمقيمون في الدولة نمط حياتهم الطبيعي. كما تطرّق المشاركون في الاجتماع إلى اقتراب موعد اختتام إكسبو دبي 2020 مع حلول نهاية مارس الجاري،.

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