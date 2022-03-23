«دو» تقر 11 فلساً للسهم عن النصف الثاني 2021

المصدر: (دبي - البيان)

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صادقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 11 فلساً للسهم عن النصف الثاني من العام الماضي.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي أمس، أن إجمالي الأرباح الموزعة للسهم عن العام الماضي ستصل إلى 21 فلساً للسهم بنسبة 21% من القيمة الاسمية للسهم.

كما وافقت الجمعية على سياسة توزيع الأرباح، وتعيين عبدالله بلهول بعد استقالة معالي محمد الحسيني من منصبه في مجلس الإدارة.

وأقرت الجمعية الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وصادقت أيضاً على تخصيص 7.84 ملايين درهم كمساهمات طوعية مخصصة للخدمة المجتمعية للعام 2022.

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