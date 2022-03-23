«العين الأهلية» تقر توزيع %30 نقداً وتتوقع نمواً قوياً لقطاع التأمين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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صادقت الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين في اجتماعها أمس على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% على المساهمين عن 2021، مع تحقيقها نمواً في الأرباح والأعمال.

ووفق حسابات «البيان»، تصل القيمة الإجمالية للتوزيعات النقدية إلى 45 مليون درهم، بما يعادل 3 دراهم للسهم، على أن يتم توزيعها عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيكون تاريخ آخر يوم للشراء في 30 مارس، وتاريخ الاستبعاد من الأرباح في 31 مارس، فيما سيكون تاريخ إغلاق السجل في 1 أبريل، على أن يكون تاريخ الدفع خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

تفاؤل

وتوقع محمد جوعان الظاهري رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد عن بعد أمس، أن يشهد سوق التأمين في الدولة استمراراً للنمو القوي مع نمو الاقتصاد الوطني المحلي بشكل عام.

وأرجع توقعاته المتفائلة لنمو قطاع التأمين إلى استمرار الفعاليات الاقتصادية في الدولة واستناداً إلى الدعم الحكومي اللامحدود، ونتيجة ذلك تم تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.1% لعام 2021، مشيراً إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد في 2022 بنسبة 4.2%، فيما يتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.9%، بينما يتوقع نمو القطاع النفطي بنسبة 5% هذا العام، وفق آخر إحصاءات المصرف المركزي.

وأوضح أن الشركة حققت زيادة بنسبة 10% في صافي الأرباح لتصل إلى 83.2 مليون درهم في 2021 مقارنة مع 75.9 مليوناً في 2020.

إسهامات

ووافقت العمومية أيضاً على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح، وذلك عن العام الماضي، كما صادقت على مقترح مجلس الإدارة بتقديم إسهامات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد المبالغ والجهات التي سيتم تخصيصها.

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